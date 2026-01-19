Publicidad
Publicidad

Economía > Divisa extranjera

Cotización del dólar en Argentina: oficial, blue y financieros este lunes

Este lunes 19 de enero de 2026, el dólar en Argentina abre la semana con el oficial en torno a $1405-$1455 para la venta y el dólar blue cerca de $1480-$1500, mientras los tipos financieros como MEP y CCL también se mantienen altos.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
A cuánto abren los dólares en la primera rueda de la semana. (Archivo)

En la primera rueda de la semana, el dólar oficial cotiza en torno a $1405 para la compra y $1455 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina (BNA) y en el promedio de bancos del país.

Por su parte, en el mercado informal, el dólar blue opera alrededor de $1480 para la compra y $1500 para la venta, manteniéndose ligeramente por encima del tipo de cambio oficial.

Publicidad

Los dólares financieros también reflejan condiciones elevadas: el dólar MEP se ubica cerca de $1472, mientras el Contado con Liquidación (CCL) ronda los $1519-$1521, consolidando la tendencia alcista en varias alternativas de acceso a divisas.

El inicio de semana coincide con un contexto cambiario donde la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo es moderada, en torno al 3 %, luego de que la cotización paralela ajustara ligeramente a la baja tras su cierre de 2025. 

Publicidad

Estas cotizaciones son relevantes para ahorristas e inversores en un escenario donde el mercado de cambios argentino sigue mostrando volatilidad y la relación entre pesos y dólares es un indicador clave de expectativas económicas.

Resumen de cotizaciones (aproximadas)

  • Dólar oficial: ~$1405-$1455 (venta)

  • Dólar blue: ~$1480-$1500 (venta)

  • Dólar MEP: ~$1472

  • Dólar CCL: ~$1519-$1521 

 

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS