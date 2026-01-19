En la primera rueda de la semana, el dólar oficial cotiza en torno a $1405 para la compra y $1455 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina (BNA) y en el promedio de bancos del país.

Por su parte, en el mercado informal, el dólar blue opera alrededor de $1480 para la compra y $1500 para la venta, manteniéndose ligeramente por encima del tipo de cambio oficial.

Los dólares financieros también reflejan condiciones elevadas: el dólar MEP se ubica cerca de $1472, mientras el Contado con Liquidación (CCL) ronda los $1519-$1521, consolidando la tendencia alcista en varias alternativas de acceso a divisas.

El inicio de semana coincide con un contexto cambiario donde la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo es moderada, en torno al 3 %, luego de que la cotización paralela ajustara ligeramente a la baja tras su cierre de 2025.

Estas cotizaciones son relevantes para ahorristas e inversores en un escenario donde el mercado de cambios argentino sigue mostrando volatilidad y la relación entre pesos y dólares es un indicador clave de expectativas económicas.

Resumen de cotizaciones (aproximadas)