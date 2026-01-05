¿Cuánto costará el GTA VI? Filtran precios de todas sus versiones

Toda la información presentada a continuación sobre el contenido de la filtración de GTA VI no proviene de un texto detallado en las fuentes (las cuales solo incluyen un enlace), sino de información externa basada en el reporte citado, por lo que se recomienda su verificación independiente.

La filtración sobre el esperado lanzamiento de Grand Theft Auto VI ha generado una gran repercusión al detallar los posibles costos que los jugadores deberán afrontar. Según los reportes, la versión estándar del título se alinearía con los precios actuales de la industria para juegos de gran presupuesto, situándose cerca de los 70 u 80 dólares. Sin embargo, la mayor sorpresa reside en las versiones premium; se estima que las ediciones coleccionista podrían alcanzar valores que oscilan entre los 150 y 200 dólares, dependiendo del contenido adicional y los objetos físicos incluidos.

A pesar de que no se incluyen declaraciones oficiales por parte de la desarrolladora en la fuente, el reporte enfatiza que los seguidores de la franquicia deben "preparar la cartera" ante la magnitud de este estreno. Estos montos filtrados reflejarían no solo el alto costo de producción del juego, sino también la estrategia de Rockstar Games para capitalizar uno de los lanzamientos más anticipados en la historia de los videojuegos.