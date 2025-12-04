La comunidad educativa de Ullum continúa conmocionada luego de que una niña de ocho años resultara gravemente herida tras la explosión de una maqueta de volcán durante una muestra de tecnología en la escuela Elvira de la Riestra de Lainez. El hecho no solo puso en jaque las prácticas de seguridad del establecimiento, sino que reveló una situación alarmante: seún pudo saber DIARIO HUARPE los matafuegos del edificio no estaban habilitados para su uso, pese a los reclamos internos realizados a lo largo del año.

Con el correr de las horas, la revisión interna y judicial del caso permitió reconstruir un panorama más complejo de lo que inicialmente se conocía. Entre los puntos que quedaron bajo la lupa se encuentra la falta de respuesta a los pedidos administrativos para actualizar y habilitar los extinguidores, un elemento clave en cualquier protocolo de seguridad, más aún en eventos donde se manipulan materiales que podrían generar reacciones inesperadas. La ausencia de equipos en condiciones reconfiguró por completo la lectura del incidente.

Paralelamente, desde el Ministerio de Educación se dispuso la suspensión preventiva de la directora de la institución. La medida apunta a garantizar una investigación transparente mientras se analiza el funcionamiento interno de la escuela y el nivel de control ejercido sobre las actividades especiales que involucran experimentos o demostraciones técnicas. Se busca determinar si existieron omisiones en la supervisión de materiales inflamables o en la planificación de la muestra, así como también establecer si los riesgos fueron evaluados adecuadamente.

La investigación judicial avanza en varios frentes. Uno de ellos se centra en reconstruir con precisión la mecánica de la explosión, para establecer si se produjo por la intervención de otro menor, por un manejo inadecuado de alcohol o por una manipulación incorrecta de la maqueta antes de la demostración. La posibilidad de una declaración en cámara Gesell por parte de la niña se evaluará únicamente cuando su estado emocional y físico lo permita, ya que su testimonio podría ser determinante para comprender los últimos instantes antes del estallido.

Dentro de la escuela, mientras tanto, la sensación es de incertidumbre. El personal docente y no docente quedó involucrado de manera indirecta en las discusiones sobre responsabilidad institucional. La existencia de reclamos previos por la falta de matafuegos habilitados abrió interrogantes sobre los procesos administrativos que deberían haber garantizado un entorno seguro para estudiantes y trabajadores. Las autoridades provinciales ahora analizan si hubo fallas de control en los niveles superiores o si los avisos internos quedaron archivados sin respuesta.

Cómo está la salud de la nena quemada

En cuanto a la situación sanitaria de la niña, la provincia sigue de cerca cada avance de su recuperación. Después de 16 días en terapia intensiva del hospital Rawson y conectada a un respirador, logró comenzar a respirar por sí misma.

Fue trasladada al Hospital Marcial Quiroga, donde continúa un tratamiento preventivo con antibióticos destinado a evitar infecciones en las lesiones. Aunque su cuadro sigue siendo delicado, los médicos destacaron que su evolución representa un progreso importante considerando la gravedad de las quemaduras.