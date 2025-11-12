Tini Stoessel y Rodrigo de Paul han decidido dejar atrás la etapa de discreción y han hecho oficial su vínculo ante millones de seguidores. La pareja, si bien todavía no ha compartido fotos juntos, está exhibiendo su complicidad en redes sociales con palabras cortas, afecto sin intermediarios y espontaneidad.

El futbolista, actualmente instalado en Alicante, España, y preparándose para el enfrentamiento de la Selección Nacional contra Angola el próximo viernes 14 de noviembre, compartió una imagen concentrado en el entrenamiento con la camiseta nacional. Este escenario sirvió de telón de fondo para el gesto más reciente que confirma el buen momento que viven.

Entre los numerosos mensajes de apoyo y elogios que recibió la publicación de Rodrigo, se destacó el comentario de Tini: un corazón en los ojos. Este mensaje, breve pero elocuente, captó rápidamente la atención de los fans y los medios.

La respuesta de Rodrigo de Paul fue inmediata y llena de entusiasmo: “VOS”, escrito completamente en mayúsculas, acompañado por una carita abrazando un corazón y otra de amor en los ojos.