Débora Plager asistió a la mesa de Mirtha Legrand y aprovechó la oportunidad para hablar sobre la intensa cantidad de horas que dedica a su labor periodística.

La conductora realiza su programa diariamente por las tardes, "de 3 a 5:30 en realidad", incluyendo el pase con Juan Pablo Varsky de 5 a 5:30. A esta rutina se suma su presencia nocturna: trabaja los martes con Alfredo Leuco, a quien felicitó por haber sido recientemente premiado, destacándolo como "un profesional enorme" que le ofrece un "aprendizaje constante". Además, trabaja "dos días por semana con Luis Majul".

Al contabilizar su tiempo en pantalla y radio, Plager señaló en La Noche de Mirtha que está "casi 5 horas por día que estoy al aire o los sábados también en radio Rivadavia de 11 a 1". Pese al esfuerzo que implica su rutina, la periodista expresó su agradecimiento por su carrera: "Yo siempre digo hay que ser agradecido de tener trabajo. Es una bendición en cuando uno hace lo que le gusta".

Durante la entrevista, Plager se refirió a sus hijos gemelos, Tomás y Maximiliano Burlet, quienes acaban de cumplir 24 años. Visiblemente emocionada, afirmó: "Muy orgullosa de mis hijos, han sido muy buenos hijos, estudian".

La periodista detalló las diversas actividades de los jóvenes:

Tomás Burlet: Además de estudiar Administración en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, trabaja en Cuarzo, específicamente en la parte comercial, discutiendo cuentas en el área. Maximiliano Burlet: Es personal trainer y físicoculturista. Cuenta con un emprendimiento nuevo llamado Fixu centrado en Biohacking. Este emprendimiento ofrece elementos que ayudan a potenciar el bienestar, a "hackear" el organismo, y está enfocado en el "mundo fitness", la recuperación física rápida tras el entrenamiento y el dormir mejor.

Plager destacó que ambos hijos demuestran una gran iniciativa y capacidad de trabajo. Ella asocia esto a la "cultura del trabajo" que han adquirido, señalando que los dos tienen "mucho empuje para siempre buscar cosas nuevas". La periodista finalizó con una cita familiar que resume su sentimiento: "Como dice mi madre, el fruto no cae lejos del árbol, es cierto".