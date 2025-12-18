Definido: San Juan tendrá asueto el 24 y el 31, alineado con el calendario nacional

El Gobierno de San Juan ha decretado formalmente el asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre de 2025, confirmando así las fechas de descanso para el personal de la administración pública provincial en vísperas de las fiestas de fin de año. La medida se adopta en consonancia con el decreto emitido previamente por el Gobierno nacional.

De este modo, durante esas dos jornadas, todos los organismos del Estado provincial no prestarán atención al público. La medida alcanza a las reparticiones centrales y descentralizadas, las que cerrarán sus puertas con excepción de los servicios permanentes que deban mantener guardias mínimas e indispensables para garantizar su funcionamiento básico.

Fin a la especulación: se respeta el calendario nacional

El anuncio pone fin a una semana de análisis y especulación sobre qué días se aplicarían los asuetos. Tras recibir la disposición nacional que fijaba los descansos para el miércoles de cada semana, el gobernador Marcelo Orrego había manifestado su preferencia por trasladarlos al viernes, argumentando que un fin de semana largo facilitaría la logística y los viajes de las familias sanjuaninas.

"A mi consideración, siempre hubiera sido mejor y más efectivo el día viernes para que no quede ese fin de semana largo de muchas familias que por ahí tienen gente que vive en otros lugares", había explicado Orrego la semana pasada, dejando abierta la posibilidad de un criterio diferenciado para la provincia.

Finalmente, tras la revisión correspondiente, la administración de Orrego optó por alinearse con el calendario nacional, priorizando la uniformidad y coordinación con el régimen aplicable al resto del país. Esta decisión evita la fragmentación de criterios entre empleados públicos nacionales y provinciales radicados en San Juan.

Impacto y alcance de la medida

El asueto administrativo rige específicamente para la Administración Pública Provincial. No modifica el régimen de los feriados nacionales obligatorios (25 de diciembre y 1 de enero), que se mantienen inamovibles para todos los sectores. Tampoco afecta por sí solo al sector privado, cuyos descansos en esas fechas dependen de lo establecido en los convenios colectivos de trabajo y las decisiones de cada empleador.