Los detalles del asesinato de Mario Pineida: escena contaminada y sin detenidos

El fútbol sudamericano vive momentos de conmoción por una noticia que sacudió a Ecuador. Mario Pineida, lateral izquierdo de 33 años del Barcelona local, fue asesinado en Guayaquil tras un ataque armado. Las autoridades calificaron el suceso como dirigido, según los primeros datos oficiales.

El hecho se registró pasadas las 15.50, cuando el jugador se encontraba en un local comercial. Junto a Pineida estaban su madre y otra mujer, quien también resultó ser la segunda persona fallecida a causa del atentado.

Según detalló el portal Expreso, dos hombres armados, que presuntamente venían siguiendo a las víctimas, abrieron fuego sin mediar palabra. Como consecuencia del ataque, el futbolista y la mujer murieron en el acto, frente a una carnicería cuya vidriera quedó astillada por los disparos.

El coronel Edison Palacios confirmó que la madre del defensor resultó herida. Palacios brindó precisiones sobre el estado de la sobreviviente y confirmó: “Se puede decir que sí fue un ataque dirigido”. El coronel explicó que la herida sufrió una lesión superficial en la cabeza y se encontraba fuera de peligro tras ser asistida durante cerca de una hora y media dentro de una ambulancia que permaneció en el lugar, antes de ser trasladada a un centro médico de la ciudad.

El Universo informó que los agresores se movilizaban en motos y lograron escapar tras efectuar los disparos. La investigación abierta en Guayaquil no encuentra fines de robo. La policía aclaró que no se pudo determinar si existió un intento de robo y que, hasta el momento, no hay detenidos.

La investigación podría verse entorpecida debido a la falta de preservación del sitio. Numerosos videos publicados en redes sociales muestran los cuerpos de ambas víctimas en las afueras del centro comercial, la mayor parte del tiempo sin ser tapados, rodeados de curiosos en un preocupante lapso de tiempo sin ser preservada la escena. Finalmente, una multitud se congregó en la calle y entre ella hasta aparecieron compañeros de Pineida del Barcelona ecuatoriano.

La institución a la que pertenecía el futbolista confirmó el fallecimiento a través de un comunicado oficial: “Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra”.

El impacto se reflejó también en el mundo del fútbol regional. Fluminense, club donde actuó en 2022, expresó: “El Fluminense Fútbol Club recibió con profundo pesar la noticia del fallecimiento de Mario Pineida”. Liga de Quito e Independiente del Valle enviaron mensajes de condolencias a la familia. En el plano deportivo, Pineida desarrolló gran parte de su carrera en Ecuador y fue campeón en dos oportunidades con Barcelona.