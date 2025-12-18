El Torneo Clausura de futsal sanjuanino entra en su etapa decisiva y este jueves se conocerán a los primeros finalistas, tanto en Reserva como en Primera División, tras disputarse las semifinales de vuelta en distintas canchas de la provincia.

En Reserva, la acción comenzará con dos series abiertas y cargadas de goles. En la ida, La Gloria logró una valiosa victoria como visitante ante SEC por 3 a 2, mientras que Barrios de Pie sacó una amplia ventaja frente a Barrio CGT al imponerse por 8 a 4.

Las revanchas se jugarán este jueves 18 de diciembre. A las 22, en la cancha Medina, La Gloria buscará sellar su pase a la final cuando reciba a SEC. En simultáneo, en la cancha de Barrio CGT, el local intentará revertir la serie ante Barrios de Pie, que llega con una diferencia importante a su favor.

Por su parte, en Primera División, las semifinales de ida dejaron resultados muy parejos. La Gloria y Barrios de Pie empataron 5 a 5 en un partido vibrante, mientras que Alianza y Huarpes igualaron 2 a 2, dejando ambas llaves completamente abiertas.

Las definiciones comenzarán este jueves 18, desde las 22, en Parque Norte, donde Huarpes será local frente a Alianza. En tanto, el viernes 19 de diciembre, a las 22, en la cancha de Laprida, Barrios de Pie y La Gloria disputarán el segundo cruce para determinar al otro finalista.

Con series ajustadas, expectativa creciente y tribunas que prometen acompañar, el futsal sanjuanino se prepara para vivir dos jornadas a puro vértigo, donde solo los mejores lograrán el pasaje a la gran final del Clausura.