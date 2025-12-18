Trump acusa a Maduro de robo de petróleo y activó el bloqueo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles, tras participar en una ceremonia por soldados caídos en Siria, que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y que él los quiere de vuelta.

Estas declaraciones se produjeron un día después de que Trump anunciara un “bloqueo total y completo” de todos los buques petroleros sancionados que operan en Venezuela. Consultada por el alcance de esta medida, la respuesta del mandatario fue contundente: “Es un bloqueo, no vamos a dejar pasar a nadie que no deba pasar".

Trump justificó la extrema presión recordando: “No se olviden que nos quitaron nuestros derechos energéticos, nos quitaron el petróleo hace mucho tiempo, y lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron de forma ilegal”.

La acción busca intensificar la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro en medio de la crisis política y económica que enfrenta el país sudamericano. Consultado sobre el objetivo de la coerción, el mandatario estadounidense dijo: “Recuperar tierras, derechos petroleros, lo que sea que tuviéramos nos lo quitaron porque teníamos a un presidente que tal vez no estaba mirando. Lo queremos de vuelta”.

El presidente insistió en que “Nos quitaron nuestros derechos petroleros, teníamos mucho petróleo allí, expulsaron a nuestras empresas, y lo queremos de vuelta”.

Trump también advirtió, a través de su cuenta en Truth Social, que Venezuela “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica”. El bloqueo se mantendrá hasta que el país sudamericano “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a Estados Unidos.

El mandatario estadounidense acusó además al “régimen ilegítimo de Maduro” de utilizar el petróleo de yacimientos “robados” para financiar “el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.

La Casa Blanca defendió estas acciones, que han incluido la reciente incautación del petrolero Skipper cerca de la costa de Venezuela, un buque sancionado desde 2022 por su vinculación con una “flota sombra”. Por su parte, el Gobierno de Caracas calificó la incautación como “piratería”.