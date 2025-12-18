Riley Keough, nieta de Elvis Presley, le donó los óvulos a John Travolta

El abogado de Priscilla Presley respondió de manera contundente a las explosivas afirmaciones presentadas por su exasociada, Brigitte Kruse, respecto a John Travolta, su difunta esposa, Kelly Preston, Lisa Marie Presley, y la hija mayor de esta última, Riley Keough. Estas acusaciones se hicieron públicas en una demanda enmendada presentada por Kruse y su co-conspirador, Kevin Fialko, quienes están involucrados en una amarga batalla judicial por dinero contra Priscilla desde hace más de un año.

En la presentación judicial del martes 16 de diciembre, Kruse afirmó que el exesposo de Lisa Marie, Michael Lockwood, le confió que Travolta y Preston se acercaron a Lisa Marie en 2010 para obtener óvulos nuevos. Sin embargo, Lockwood supuestamente le dijo a Kruse que Travolta afirmó que no quería los “óvulos con heroína” de Lisa Marie. Por ello, se llegó a un acuerdo con la familia Presley para que Keough, de 36 años, donara sus óvulos a Travolta y Preston, lo que habría resultado en el nacimiento de su hijo Ben Travolta en 2010.

La demanda incluso alegaba que Lockwood informó a Kruse que Keough recibió entre $10.000 y $20.000 dólares, además de un Jaguar, como pago por los óvulos.

El abogado de Priscilla, Marty Singer, fue categórico al declarar a Us que, “Después de perder moción tras moción en este caso, e intentar sin éxito que el abogado de Presley en acta, Marty Singer, fuera descalificado para representarla en este asunto, Brigitte Kruse, Kevin Fialko y sus co-conspiradores han demostrado que no hay límite demasiado bajo ni línea ética que no estén dispuestos a cruzar en su esfuerzo por causar más dolor a Priscilla Presley y su familia”.

Singer agregó que Kruse y Fialko están intentando “ejercer una presión indebida sobre Presley para que se retracte de sus afirmaciones legítimas y veraces”. El abogado criticó el contenido de las nuevas acusaciones, diciendo: “Estas recientes y escandalosas acusaciones no tienen absolutamente nada que ver con los reclamos de este caso”. La conducta de los demandantes, que ya van por su cuarto equipo jurídico, es “vergonzosa y sin duda será abordada en los tribunales”.

Por su parte, Jordan Matthews, de Holtz Matthews LLP, quien representa a Kruse y Fialko, aseguró que sus clientes están “desolados de haberse visto obligados a presentar su más reciente demanda enmendada”. Matthews defendió a sus clientes, afirmando que han sido “acusados de actos horribles que no cuentan con ninguna prueba”. Según el abogado, estas acusaciones son dolorosas dada la “enorme cantidad de trabajo que realizaron para mantener unida a la familia Presley durante un período extremadamente difícil y divisivo”.

Matthews explicó que los esfuerzos de sus clientes “resolvieron todas las disputas familiares de los Presley tras el prematuro fallecimiento de Lisa Marie. Todos los asuntos se resolvieron, todas las partes recibieron sus pagos y se alcanzó el cierre”. La presentación enmendada se hizo solo después de que Kruse y Fialko fueran “apartados, no se les pagó por su trabajo y se les acusó falsamente de irregularidades sin ninguna prueba”.

Concluyó que “Esta demanda enmendada se trata de revelar la verdad, corregir el expediente y aportar pruebas del trabajo realizado de buena fe para aportar paz, resolución y estabilidad a la familia Presley, a pesar de haber estado expuestos a una volatilidad constante”. Matthews finalizó manteniendo su confianza en que “la verdad prevalecerá y confían en que los tribunales no favorecerán a una persona sobre otra simplemente por la fama de una de las partes”.