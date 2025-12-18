Detuvieron a un hombre acusado de abusar a una joven que estaba dormida

Un vendedor de celulares fue detenido y quedó con prisión domiciliaria mientras era investigado por el supuesto abuso sexual de una joven de Capital. El sospechoso, identificado como Fabián Espejo, de 35 años, fue apresado el martes por personal de la UFI ANIVI.

La fiscalía imputó a Espejo por abuso con acceso carnal durante la audiencia ante el juez de Garantías Roberto Montilla. El magistrado dispuso que Espejo cumpla un mes de encierro domiciliario mientras avanza la investigación por un presunto abuso con acceso carnal contra una joven de 25 años. El sospechoso estuvo asistido por la abogada María Filomena Noriega.

El hecho denunciado ocurrió el lunes en la mañana. Según el relato de la denunciante, el grupo asistió el domingo a la noche a la Fiesta de Santa Lucía y en la madrugada del lunes siguió la juntada en la casa de su hermana, en Concepción. Allí compraron bebidas y se quedaron con otros amigos y conocidos, entre ellos Espejo.

La presunta víctima aseguró que se reunieron en una casa, tomaron alcohol y, cuando fueron a dormir, despertó con uno de los invitados encima de ella. La mujer explicó que, del grupo inicial, solo quedaron un amigo, otra chica, Espejo, ella y su hermana, quien más tarde se fue a descansar. Cerca de las 6.30 decidieron dormir. La denunciante afirmó que se acostó con una amiga en una cucheta y que pusieron el colchón en el piso para los dos hombres.

Según su versión, no se quitó la ropa y se durmió. Pasadas las 8 se despertó sobresaltada y advirtió que estaba desnuda. En ese momento, Espejo se encontraba arriba de ella, también sin ropa, cometiendo el abuso. La denunciante afirmó que lo insultó, logró quitarlo de encima y llamó a su novio para que la buscara. Minutos después el acusado se retiró del lugar, pero ella pidió asistencia y lo hizo detener con una patrulla que pasó cerca de la vivienda.

Respecto a la defensa de Espejo, el acusado declaró y admitió que se embriagaron y que después mantuvo relaciones con la joven, aunque aseguró que fueron consentidas. La fiscalía pidió prisión preventiva en comisaría o en el Penal de Chimbas, pero el juez avaló el planteo de la defensa y le otorgó encierro domiciliario por un mes mientras continuaba la investigación.