Paula Chaves proyecta una frescura real basada en una rutina coherente que prioriza la salud sobre las tendencias extremas. Mientras se muestra más enamorada que nunca en una escapada romántica por las Altas Cumbres junto a Pedro Alfonso, su imagen destaca por un "cuidado inteligente" que rechaza las sobrecargas. Para ella, la belleza natural no es falta de atención, sino constancia en elegir productos de calidad.

Su base es un skincare simplificado: limpieza suave dos veces al día, hidratación según el tipo de piel y protector solar diario. El uso de vitamina C matutina y un reparador nocturno potencia los resultados sin saturar la piel. En cuanto al maquillaje, prefiere bases livianas o cremas con color que permitan que la textura real respire, aplicando corrector puntual y rubor en crema para un efecto saludable inmediato. Detalles como gel fijador de cejas y máscara de pestañas son suficientes para definir el rostro sin excesos.

El cabello también juega un rol esencial; mantenerlo sano con hidratación semanal y mínimo uso de herramientas de calor aporta brillo y movimiento. Sin embargo, el verdadero brillo nace desde el interior con el consumo de agua, frutas y verduras frescas, evitando ultraprocesados. A esto se suma el descanso de ocho horas, vital para mejorar la elasticidad y reducir ojeras, ya que ningún producto reemplaza el sueño real.

Finalmente, la confianza y la comodidad con la propia imagen son sus accesorios clave. No obstante, su tranquilidad mediática fue interrumpida por Moria Casán, quien al referirse a la pelea entre la modelo y Zaira Nara declaró: "¡Mamarracho!". En esa coherencia entre bienestar y estilo se encuentra su verdadero glow.