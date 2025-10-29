Descubrieron la identidad falsa con la que Lowrdez era manipulada por su ex

El caso de Lowrdez Fernández, la cantante de Bandana, y su ex pareja, Leandro García Gómez, continúa generando alarma en el mundo del espectáculo. Allegados a la pareja se han visto obligados a prestar declaraciones en la justicia y a presentar material que podría ser clave para la causa, incluyendo chats privados de la artista y su novio.

Mientras Leandro García Gómez permanece detenido, el ciclo MBA de la TV Pública, conducido por Carlos Monti, aportó información y conversaciones íntimas de los involucrados. La periodista Luciana Elbusto estuvo invitada al programa el lunes 27 de octubre de 2025 y reveló detalles cruciales sobre la metodología de control del acusado.

El punto más grave de la revelación es que, luego de la orden perimetral que tenía Leandro y la posterior reconciliación con la cantante, el hombre se habría creado una falsa identidad para seguir controlando la carrera de Lowrdez y oficiar de manager.

Para llevar adelante este control, García Gómez se hacía llamar "Esteban". Con este nombre, cerraba contratos y presencias, mantenía conversaciones con empresas, y se comunicaba en chats privados con el Community Manager (CM) de Lowrdez, todo para que no se supiera que él era quien estaba detrás de ese nombre virtual.

Un dato no menor en cuanto a los chats filtrados es que algunos de ellos datan del jueves pasado, el mismo día en que la pareja estaba encerrada en el departamento de Leandro. Las conversaciones referían a diálogos con el Licenciado en marketing Walter Meninato, quien también es amigo de la cantante.

Meninato, preocupado por la situación, pretendía mantener el contacto desde afuera del edificio para asegurarse que su amiga estaba con vida.

Según las fuentes, las palabras en esos chats son "escalofriantes". El Community Manager intentaba ser imparcial para que Leandro continuara la charla y le diera detalles de lo que sucedía en el interior del departamento con Lowrdez. Esto ocurría mientras los medios cubrían el caso y la policía intentaba averiguar el paradero y estado de la artista.