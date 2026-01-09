Un importante hecho de inseguridad afectó a la villa cabecera de Pocito este viernes por la madrugada, cuando delincuentes desvalijaron el local Benjamín Frutas y Verduras. El comercio, situado sobre la Avenida Aberastain, fue abordado minutos antes de las seis de la mañana por tres personas encapuchadas que, tras romper los candados, lograron entrar al recinto.

Un detalle que llamó la atención de los damnificados fue que la puerta se abrió sin ser forzada, lo que generó sospechas sobre la posible implicación de algún conocido en el robo.

Publicidad

En un operativo que duró poco más de dos minutos, los sujetos sustrajeron dos medias reses, gran cantidad de bebidas alcohólicas, balanzas y dos máquinas cortadoras de fiambre.

Al finalizar, los malvivientes huyeron velozmente en un vehículo donde aguardaba un cuarto sospechoso. Toda la secuencia delictiva fue captada por las cámaras de seguridad del establecimiento, material que ya está siendo analizado por la UFI Delitos contra la Propiedad con el fin de identificar la patente del rodado.

Publicidad

La intervención inicial tras el suceso estuvo a cargo del personal de la Comisaría 7ma. Según informaron los propietarios afectados, el valor del botín de mercadería sustraída asciende a unos $6 millones.