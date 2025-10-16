El ex jefe de Gabinete del macrismo, Marcos Peña, es uno de los inversores que se quedó con la posada calingastina Paso de los Patos, una joya arquitectónica diseñada hace 14 años por dos matrimonios porteños enamorados de los paisajes de Barreal. El grupo Pirqa, integrado por siete socios, busca generar en los viajeros experiencias que los conecten con el entorno, las costumbres y la gente de los lugares que visitan: “Somos un grupo de personas unidas por una necesidad compartida: la conexión”, se lee en el inicio de la página web del proyecto.

La lujosa posada abrió en 2011 y está enclavada en un terreno de 14 hectáreas con vista al río. Rápidamente, se consolidó como un resort destacado a nivel nacional. Según la publicación de Instagram de Pirqa del 17 de diciembre de 2024, Paso de los Patos fue el primer proyecto del grupo, con la gestión asumida en mayo de 2024, manteniendo el espíritu con el que fue creada por sus dueños. Sobre la operación financiera no hay información oficial, ya que se mantiene en total hermetismo.

Publicidad

El lugar turístico queda en Patricias Mendocinas y Gualino, Barreal, Calingasta.

Fuentes calificadas informaron que el grupo está alquilando el predio. Entre las primeras acciones, instalaron calefones solares y decidieron que toda la mano de obra sea 100% barrealina. Además, el administrador del lugar, de apellido Contreras, también es local. Para retratar los paisajes, contrataron al fotógrafo uruguayo Isaías Miciu Nicolaevici, reconocido por sus imágenes de la geografía argentina.

Paso de los Patos guarda una conexión histórica con Mauricio Macri: el expresidente se alojó allí en febrero de 2016, a dos meses de asumir, acompañado por el exgobernador Sergio Uñac y la ex gobernadora Lucía Corpacci. Marcos Peña, recordado como el cerebro del PRO, se consolida ahora también en el ámbito turístico, incorporando la experiencia de Barreal a su trayectoria profesional.

Publicidad

Mauricio Macri, expresidente y Sergio Uñac, exgobernador de San Juan en 2016.

En 2023 Peña volvió a aparecer públicamente con entrevistas a medios nacionales y, el 1° de abril de 2024, presentó en San Juan su libro “El arte de subir (y bajar) la montaña”, que relata su paso por la gestión de Cambiemos y ofrece reflexiones y consejos sobre liderazgo.