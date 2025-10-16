El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, junto con la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, informó que este sábado 18 de octubre se implementarán cortes y desvíos de tránsito debido a la realización de la maratón “Juntas contra el cáncer de mama”, organizada por la Fundación Sanatorio Argentino en el marco de las actividades del Mes Rosa.

La jornada comenzará a las 8:00 y se extenderá hasta las 14:00hs, con el inicio de la carrera previsto para las 11:00 desde el Estadio Aldo Cantoni, donde estará ubicado el punto de partida y llegada.

El circuito afectará las siguientes calles:

Urquiza,

25 de Mayo,

Las Heras,

San Luis,

Avenida Alem, y

Avenida Libertador, en dirección hacia Urquiza.

Se informan modificaciones de transito para el próximo sábado 18 de octubre en la Ciudad de San Juan. (Foto Sí San Juan)

El recorrido se iniciará en el Estadio Aldo Cantoni, avanzará por Urquiza hacia el norte hasta 25 de Mayo, seguirá hacia el este por Alem, girará por San Luis hasta España, y continuará por Avenida Libertador hasta reconectar con Urquiza, finalizando nuevamente en el punto de partida.

Debido a esta actividad, las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y considerar rutas alternativas. Además, se solicita respetar las indicaciones del personal de tránsito y seguridad, que estará presente en los distintos sectores para garantizar el orden vehicular y la seguridad de los participantes.

El Gobierno de San Juan y la Municipalidad agradecieron la colaboración de los vecinos ante esta actividad solidaria y preventiva, que busca promover la concientización sobre la detección temprana del cáncer de mama.

Las inscripciones para la maratón son totalmente gratuitas, y se invita a toda la comunidad a sumarse para apoyar la causa.