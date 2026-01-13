Un hombre que se presentaba como marabú y que había asegurado la consagración de la selección de Malí en la Copa Africana de Naciones fue detenido por estafa, luego de que el combinado africano quedara eliminado del torneo y estallara la polémica fuera de la cancha por las donaciones que había recaudado a través de redes sociales.

El acusado fue identificado como Sinayogo Sinayoko, quien utilizó distintas plataformas digitales para garantizar el título de las Águilas a cambio de aportes económicos destinados, según afirmaba, a la realización de rituales espirituales. De acuerdo con fuentes locales, el hombre logró reunir más de 22 millones de francos CFA, una suma cercana a los 39.000 dólares.

En varias regiones de África, la figura del marabú es reconocida como la de un líder espiritual o brujo, a quien se le atribuyen poderes para influir en la suerte, brindar protección o garantizar resultados mediante rituales. Aunque se trata de una tradición arraigada en algunas comunidades, en este caso Sinayogo se autoproclamó marabú y utilizó esa supuesta condición para atraer seguidores y recaudar dinero.

La derrota que desató el escándalo

La promesa se derrumbó el viernes, cuando Malí quedó eliminado de la Copa Africana tras caer 1-0 ante Senegal en los cuartos de final. El resultado desató la furia de quienes habían confiado en las predicciones del supuesto brujo y habían realizado donaciones con la expectativa de una consagración histórica.

Tras el partido, un grupo de personas se dirigió al domicilio de Sinayogo, lo que obligó a la intervención de la policía, que debió evacuarlo para evitar incidentes mayores.

Investigación y antecedentes

Al día siguiente, el hombre fue detenido formalmente y puesto a disposición de la brigada de lucha contra la ciberdelincuencia, que investiga el caso como una maniobra de estafa realizada a través de plataformas digitales.

“El charlatanismo está penado por la ley en Malí”, explicó un responsable del área, quien reconoció que actuar de manera preventiva hubiera sido complejo debido al clima de fervor popular que rodeó a la selección durante el desarrollo del torneo.

Además, trascendió que el detenido no tenía antecedentes como líder espiritual. Según un creador de contenidos cercano a su entorno, Sinayogo era conocido previamente como activista político y “se autoproclamó marabú de la noche a la mañana”, logrando recaudar una suma considerable de dinero antes de que la derrota deportiva dejara al descubierto la estafa.