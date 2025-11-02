Un hecho insólito ocurrió en el departamento Pocito, donde un joven de 20 años fue detenido luego de robar varios objetos, entre ellos una biblia, de una casa en construcción.

El detenido fue identificado como Mauricio Tomás Pedroza, quien habría ingresado a una propiedad ubicada en Calle 6, entre Frías y Vidart, donde sustrajo distintos elementos: un caloventor, un matafuego, un chaleco refractario, un gorro de lana y una biblia.

El sereno de la zona advirtió la maniobra y alertó a la Policía, que rápidamente inició un operativo de búsqueda. Minutos después, Pedroza fue aprehendido en el interior de la finca Los Olivos, próxima a calle Vidart, donde además se recuperaron los objetos robados.

La UFI Flagrancia quedó a cargo de la investigación y determinará los pasos judiciales a seguir.