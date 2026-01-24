Detuvieron a un menor por el robo a un club y le secuestraron una gran cantidad de droga

Un operativo de la Brigada de Investigaciones Oeste en el departamento de Rivadavia terminó con la detención de un menor de edad identificado como G. I. R. y la mayor incautación de estupefacientes registrada en San Juan durante el 2026.

Las tareas policiales, que incluyeron seguimientos desde el barrio Camus hasta La Bebida, derivaron en allanamientos simultáneos dentro del barrio Sierras de Marquesado. Allí, los efectivos lograron recuperar diversos elementos robados a la Fundación Tweety, vinculada a la Unión Vecinal del barrio Camus, que había sufrido una seguidilla de hechos delictivos entre el 24 de diciembre de 2025 y el 14 de enero.

Entre lo secuestrado figuran reflectores, indumentaria de una escuela de fútbol, 14 chalecos, 6 pelotas, bolsos porta equipos, celulares, una consola PlayStation 3, una amoladora y una motoguadaña. Además del esclarecimiento de estos ilícitos, los investigadores hallaron en distintos domicilios 31 plantas de cannabis, otras 3 de grandes dimensiones, 63 cigarrillos de marihuana, una bolsa con semillas y más de 200 gramos de sustancia vegetal.

El joven detenido fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (C.A.D.) por disposición judicial. Las pesquisas también lo vinculan con el desvalijamiento de una barbería y una distribuidora recién inaugurada en La Bebida.