La jornada del lunes terminó con un grave hecho delictivo en la escuela Técnica de Formación Laboral Arnobio Sánchez, ubicada en el departamento Capital, cuando un portero del establecimiento fue detenido tras ser sorprendido mientras intentaba llevarse una importante cantidad de artículos de limpieza. Según indicaron fuentes policiales, el empleado, identificado como Francisco Mercado, había guardado los elementos en dos bolsas de consorcio grandes antes de retirarse del edificio.

El personal adicional que presta servicio en la escuela advirtió la maniobra y alertó de inmediato a las autoridades, lo que permitió que Mercado fuera interceptado y detenido. Entre los elementos incautados se contabilizaron 5 trapos de piso, 4 rejillas, 70 bolsas de consorcio, 4 pares de guantes amarillos, 4 gamuzas, 2 esponjas, 200 pares de guantes de látex quirúrgicos, 3 cremas desengrasantes y 4 baldes de colores variados.

Tras la intervención policial, una docente de la institución radicó la denuncia formal, lo que activó la participación de la UFI Delitos Especiales para iniciar la investigación. En las próximas jornadas está prevista la audiencia judicial en la que se establecerá la acusación formal contra el portero detenido.