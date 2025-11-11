La Selección argentina comenzó este lunes los entrenamientos en Alicante, España, de cara al único amistoso de la próxima fecha FIFA: el viernes 14 de noviembre enfrentará a Angola en Luanda. El equipo se presentó con Lionel Messi a la cabeza, en la que será la última aparición del año antes de reencontrarse nuevamente en 2026. El astro rosarino aprovechó su estadía en Europa para visitar el Camp Nou en Barcelona, donde fue recibido con gestos de afecto por parte del club.

El entrenador Lionel Scaloni confirmó tres bajas sensibles a último momento: Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina quedaron desafectados por no completar a tiempo los trámites sanitarios necesarios para ingresar a Angola, entre ellos la documentación vinculada a la vacuna contra la fiebre amarilla. “Es un requisito obligatorio de ingreso y no pudieron cumplir con los plazos”, explicaron desde el cuerpo técnico. Tampoco estará Enzo Fernández, quien continúa el proceso de recuperación por una lesión en una rodilla en su club.

Ante ese escenario, Scaloni llamó de urgencia a Emiliano Buendía (Aston Villa) y Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise), quienes ya se sumaron a los trabajos. En la concentración también se destaca el regreso de Lisandro Martínez, que volvió a practicar con el grupo tras superar una prolongada lesión. Sin embargo, el defensor no estará disponible para disputar minutos en el amistoso.

El encuentro ante Angola se jugará este viernes 14 de noviembre desde las 13 (hora argentina) en el Estadio 11 de Noviembre de Luanda, un escenario con capacidad para 48.000 espectadores. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y marcará el cierre de actividades de la Albiceleste en 2025.