Un reciente ranking elaborado por Pallavi Rao para Visual Capitalist, basado en datos de Forex.se, ubica a Argentina en el puesto 24 de 122 países en cuanto al uso de efectivo, con un 70% de transacciones en billetes físicos. Esta posición destaca la prevalencia del dinero en efectivo en el país, en contraste con otras naciones que apuestan más por los pagos digitales.

El informe señala que los países con menor desarrollo económico suelen depender más del efectivo, como Myanmar, que registra un 98% de uso, seguido por Etiopía y Gambia, ambos con un 95%. En estos lugares, la falta de acceso a servicios bancarios y la baja penetración de internet dificultan la adopción de medios electrónicos de pago.

Publicidad

En el extremo opuesto se encuentran las economías más desarrolladas, donde la infraestructura tecnológica para pagos digitales está más consolidada. Suecia, Noruega y Corea del Sur presentan porcentajes bajos de uso de efectivo, con un 14%, 10% y 10% respectivamente, mostrando una casi total digitalización en sus transacciones.

Argentina forma parte de lo que el informe denomina la “trampa de los ingresos medios”, al igual que México (80%) e India (70%), donde un desarrollo económico moderado no garantiza la reducción del uso del dinero en efectivo. Además, países como Camboya, Laos y Nepal muestran un alto uso de efectivo, cercano al 90%, incluso en esta categoría.

Publicidad

Este contexto de alta circulación de billetes físicos en Argentina se encuentra en el centro de un debate público luego de la propuesta del exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, quien sugirió implementar un impuesto a la extracción de efectivo como alternativa al tributo al cheque. Según Álvarez Agis, esta medida buscaría incentivar el uso de medios electrónicos y la formalización comercial: "Yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo, de manera tal que sea el consumidor el que induzca al comercio a blanquearse. Voy al cajero, pongo $1.000 y salen $900".

El economista explicó que el impuesto fomentaría que los consumidores exijan pagos digitales, lo que obligaría a los comercios a formalizar sus operaciones. "El consumidor te exige pagar con medios digitales de pago, porque vos tenés un impuesto al efectivo, eso obliga al comercio a formalizarse y sobre todo premia a todas las compañías, como la mía, que tenemos todos los flujos formalizados", sostuvo.

Publicidad

En respuesta, el diputado Javier Milei criticó duramente la propuesta en sus redes sociales, calificando a Álvarez Agis como parte del kirchnerismo y acusándolo de "proponer de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo". Además, Milei señaló que "jamás piensan en achicar el gasto sino sólo en como recaudar más para ser ellos quienes deciden cuánto y en qué gastar tu dinero".