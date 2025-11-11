Una escena de tensión y violencia sacudió este lunes la salida del turno mañana de la escuela secundaria Leonor Sánchez de Arancibia, en el departamento Caucete, donde dos sectores de alumnos protagonizaron un enfrentamiento que derivó en amenazas y alarma generalizada. Según relató el periodista Ariel Rodríguez, algunos de los jóvenes portaban “cadenas y armas blancas” con la intención de agredir físicamente a sus rivales, aunque finalmente el ataque no llegó a concretarse.

El episodio motivó que uno de los padres de los alumnos amenazados decidiera radicar una denuncia en la Comisaría 9°, que ya tomó intervención junto a la Justicia de Menores, dado que los involucrados son todos adolescentes. Como consecuencia directa de la situación, se conoció que el hijo del denunciante manifestó que no quiere regresar a la escuela debido al temor generado tras el enfrentamiento y las amenazas recibidas.

La Policía inició distintas averiguaciones para esclarecer lo ocurrido, entre ellas la toma de testimonios al personal jerárquico de la institución escolar, que presenció o tomó conocimiento del conflicto. Mientras tanto, se aguarda una comunicación oficial del Ministerio de Educación respecto de lo acontecido, ya que hasta el momento no se brindó información formal sobre la intervención o medidas adoptadas tras el violento episodio.