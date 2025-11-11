El próximo viernes 14 de noviembre, la tradicional pizzería Reale Pizza, ubicada en el Patio Alvear (local n° 37), prepara una velada especial para todos los amantes de la buena comida y el entretenimiento. De 20:00 a 23:00, el local ofrecerá una experiencia completa con DJ en vivo, degustaciones y una promoción 2x1 en pizzas grandes de mozzarella, además de un 20% de descuento en toda la carta.

La propuesta combina gastronomía de calidad, música y un ambiente relajado, ideal para disfrutar entre amigos o en familia. Desde la organización destacaron que el objetivo es brindar una noche distinta, donde los visitantes puedan saborear pizzas recién horneadas, disfrutar del ritmo del DJ y dejarse sorprender por nuevas combinaciones y sabores.

“Queremos que la gente venga a pasarla bien, disfrutar de nuestras pizzas recién salidas del horno y de una noche distinta, con música y sorpresas”, comentaron desde Reale Pizza.

Con esta iniciativa, el local reafirma su papel como uno de los puntos gastronómicos destacados de la ciudad, apostando a una experiencia que trasciende el sabor para convertirse en un verdadero encuentro social.

Entre aromas, risas y buena música, la noche promete convertirse en una cita imperdible para quienes buscan disfrutar de una pizza artesanal en un entorno único.