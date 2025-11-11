La policía confirmó el hallazgo del cuerpo de Débora Damaris Bulacio del Valle en un sector arbolado pegado al camping Miguel Lillo, un área de vegetación densa que se convirtió en el epicentro de una búsqueda que se extendió varios días en Necochea. La mujer, de 38 años, fue encontrada semienterrada, “en un punto donde se observaba claramente la tierra removida”, según describieron los investigadores. La escena, rodeada de árboles altos, ramas caídas y senderos de arena, evidenciaba un movimiento reciente del suelo.

Los peritos identificaron en el lugar un rastro clave: maniobras de arrastre que partían desde el interior del camping. “Era una huella zigzagueante desde la carpa hasta el sector donde fue enterrada”, detallaron fuentes del caso. Esa línea, visible y prolongada, permitió reconstruir el trayecto del cuerpo y vincularlo con los movimientos del principal sospechoso, Ángel Andrés Gutiérrez, pareja de Débora.

Publicidad

La zona donde apareció la víctima forma parte de un corredor de bosque que bordea el camping y que, según los equipos de búsqueda, presenta características favorables para ocultar elementos: vegetación espesa, poca circulación de personas en horas nocturnas y dunas de arena que se remueven fácilmente. “Es un sector muy cubierto, difícil de ver desde los senderos principales”, explicaron los especialistas que participaron del operativo.

Gutiérrez fue detenido e imputado por femicidio. Intentó abandonar la ciudad “yéndose a dedo”, según confirmaron fuentes policiales, y se negó a declarar ante la fiscalía. Mientras tanto, se preservó el área del hallazgo para continuar con los peritajes sobre el terreno, las huellas y los restos de vegetación alterada.

Publicidad

Débora había sido vista por última vez dentro del camping el fin de semana. Había viajado “de mochilera” a Necochea para descansar, según relataron sus familiares. Su hija Tania contó que el sábado por la noche recibió un audio de su madre con un simple “Te amo”, el último mensaje antes de perder contacto. El descubrimiento del cuerpo en ese sector boscoso selló el desenlace de una búsqueda que mantuvo en vilo a toda la comunidad.