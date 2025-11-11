Una formación del tren de la línea Sarmiento se descarriló cerca de la estación Liniers, específicamente a unos 100 metros de un paso a nivel ubicado en la zona de la intersección de Timoteo Gordillo y Avenida Rivadavia. Ante este evento, los pasajeros se vieron obligados a descender de las formaciones: hay al menos ocho heridos y dos fueron trasladados.

En respuesta y a modo de precaución, Bomberos de la Ciudad desplegaron dos dotaciones comunes, un grupo especial de rescate, un puesto de comando y una unidad médica.

Las autoridades confirmaron que, pese al descarrilamiento, la formación no volcó. Mientras, equipos de emergencia continúan con las tareas en el lugar. Hasta el momento hay ocho heridos que fueron atendidos en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Dos de ellos, fueron trasladados a nosocomios. Al lugar, el SAME acudió con un total de 34 móviles, además de los médicos.

El incidente motivó la interrupción total del servicio de la línea Sarmiento. De momento, no se confirmó si el corte continuará durante el resto del día o si se normalizará por la noche. Si se prevé que la línea funcionará desde Castelar hasta Moreno.

Hernán, un testigo que vive cerca del incidente y presenció la situación desde su departamento en un piso 12, contó a TN cómo fue el momento del accidente: “Estaba trabajando, escuché la barrera y sentí un estruendo muy fuerte, ahí me asomé pensando que era un camión y vi que de la formación del tren hacia Once salía como humo, que debe ser el primer descarrilamiento y vi que intenta frenar”.