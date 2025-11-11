Efectivos encontraron el cuerpo de Débora Damaris Bulacio Del Valle, una mujer de 38 años oriunda de Villa Cacique que se encontraba desaparecida desde el fin de semana en el Camping Miguel Lillo de Necochea, donde acampaba junto a su pareja. El hombre fue detenido y es acusado de ser el principal sospechoso del asesinato. Sobre él recae una denuncia por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Según los primeros testimonios, la pareja discutió el sábado, y tras el conflicto él intentó abandonar el lugar. Horas después, Débora envió un último audio a su hija: “Te amo. Me voy a escribir cuando consiga wifi”. Desde ese momento, su familia no volvió a saber nada de ella.

Los investigadores detectaron que el hombre registró su salida del camping, pero ella no, lo que incrementó las sospechas. Además, intentó irse de Necochea a dedo, solo, y se negó a declarar tras ser detenido.

Ropa ensangrentada y cuatro días sin señales

El caso dio un giro alarmante cuando efectivos hallaron ropa que pertenecería a Débora con manchas de sangre cerca de la carpa donde se hospedaba, además de otros objetos personales de la pareja.

Con el correr de las horas, la División de Canes se sumó al operativo de búsqueda y los perros marcaron puntos de interés en un sector donde se detectaron signos de arrastre.

El fiscal Walter Pierretégui señaló que la decisión se basó en mensajes donde el detenido admitía haberla agredido, grabaciones de fuertes discusiones y daños en el alambrado del camping, que podrían estar vinculados al hecho.