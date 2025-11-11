La consultora Eficiencia Empresaria, especializada en recursos humanos, lanzó una nueva búsqueda laboral en San Juan destinada a profesionales del sector minero. La oferta es para el puesto de geólogo/a semi senior, con experiencia comprobable en proyectos tipo pórfido y en tareas relacionadas con el logueo o mapeo de sondajes de diamantina.

Según informó la empresa a través de la plataforma Empleo San Juan, los interesados pueden postularse cargando su currículum vitae en el sitio web www.eficienciaempresaria.com.

El perfil solicitado corresponde a profesionales con formación en Geología o carreras afines, que cuenten con experiencia en trabajos de campo, análisis de muestras y gestión de información geológica dentro de proyectos de exploración minera.

Los postulantes pueden ingresar a la web de la consultora para conocer los requisitos completos y cargar su CV en el apartado correspondiente a la búsqueda