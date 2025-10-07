Una tensa situación se vivió en la tarde de ayer en el corazón comercial de la Ciudad de San Juan cuando efectivos policiales del Cuerpo Especial de Vigilancia (CEV) debieron intervenir ante una aprehensión civil que se concretó en un conocido local de venta de alimentos. La acción oportuna de un empleado del supermercado Super Napoli permitió detener a una mujer que, según la evidencia en video, intentó sustraer una costosa pieza de carne.

El hecho se produjo aproximadamente a las 14.40 horas. Los uniformados del CEV, que cumplían funciones de patrullaje y vigilancia en el microcentro sanjuanino, recibieron la comisión radial que los alertó sobre la situación en el comercio ubicado en la zona. Al llegar al lugar, los agentes entrevistaron a Kevin Alexander Icazatti, de 35 años de edad, quien se identificó como empleado del supermercado y explicó el procedimiento que había llevado a cabo.

Icazatti manifestó a los efectivos que, mediante el sistema de cámaras de seguridad internas del local, observó claramente cuando una mujer, posteriormente identificada como Celia Mariela Madaf, de 30 años de edad, manipulaba mercadería y la ocultaba. La mujer, con domicilio en calle Nazca, del barrio Victoria, del departamento Rawson, había guardado una bolsa con carne entre sus prendas de vestir, un accionar que constituyó la evidencia central del ilícito.

El empleado relató que la situación se confirmó cuando Madaf pasó la línea de cajas sin abonar la mercadería que llevaba oculta. Ante la flagrancia del acto, Icazatti procedió a interceptarla y retenerla dentro del local, solicitándole que exhibiera el producto que había guardado sin declarar.

Tras el pedido, la mujer exhibió el producto sustraído, que resultó ser una pieza entera de Matambre. Se verificó el peso de la mercadería, que ascendió a 1,325 kilogramos, y se corroboró su valor exacto en la etiqueta de góndola: $11.792,50. La suma de dinero sustraída constituyó un monto significativo, lo que dio gravedad al intento de hurto.

Una vez comprobada la materialidad del hecho, los efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia procedieron de inmediato a la aprehensión formal de Celia Mariela Madaf. Tras la detención, el personal policial se comunicó telefónicamente con el Sistema Acusatorio local para dar conocimiento del caso y seguir las directivas judiciales pertinentes para la prosecución de la causa.

En el mismo lugar del hecho se hizo presente la doctora Agostina Zalazar, funcionaria judicial, quien analizó la situación y dispuso que se inicie el procedimiento especial de Flagrancia. La mujer quedó formalmente acusada del delito de hurto en grado de tentativa dado que la acción se frustró antes de que lograra disponer libremente del producto fuera del establecimiento.

Finalmente, al lugar arribó el personal policial de la División Policía Científica, quienes realizaron las pericias de rigor sobre la escena y la mercadería. Posteriormente, la detenida Celia Mariela Madaf fue trasladada a la Comisaría 3° de la provincia, donde quedó alojada y a disposición del Sistema de Flagrancia para continuar con los trámites legales que culminarán en la audiencia de formalización y posterior juicio oral. La rápida intervención del empleado y la consecuente acción policial y judicial lograron frustrar el ilícito.