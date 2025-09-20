En Argentina, el 20 de septiembre se celebra el Día de los Novios, una jornada dedicada a las parejas que precede al inicio oficial de la primavera y a la festividad del Día del Estudiante.

A diferencia de San Valentín, que se conmemora el 14 de febrero en todo el mundo, el Día de los Novios es una efeméride nacida y celebrada únicamente en nuestro país. Se festeja justamente porque el 20 de septiembre es la antesala del Día de la Primavera, una de las estaciones más lindas del año.

En este sentido, se vincula el festejo a la llegada de la primavera, conocida como la estación del amor. De esta manera, como una especie de previa para recibir al supuesto estado romántico que propone la primavera

En el inicio de la primavera, las parejas o grupos de amigos se reúnen en plazas y parques, donde realizan picnics, tocan música o disfrutan de algún recital en vivo. A su vez, durante esta jornada se suelen regalar flores entre los enamorados.

Por su parte, la novia tiene su propio día: el primer domingo de abril. Durante esta fecha, se homenajea no solo a las mujeres que están en pleno noviazgo, sino también a aquellas que estén comprometidas y vayan a casarse próximamente.