En el marco del Día Mundial del Parkinson, que se conmemora cada 11 de abril, DIARIO HUARPE dialogó con Juan Carlos Giugni, doctor en Neurología del Hospital Doctor Guillermo Rawson de San Juan y encargado del área de la enfermedad de Parkinson y Trastornos de Movimientos, y contó cuáles son los primeros síntomas a tener en cuenta y cuáles son los tratamientos.

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que va lentamente progresando con el tiempo, donde en un área del cerebro falta dopamina lo que produce una serie de síntomas que genera el síndrome parkinsoniano. La misma es un neurotransmisor que para quienes padecen el trastorno hace que vaya disminuyendo poco a poco y termina afectando diversas funciones como la conducta motora, la emotividad y la afectividad.

Respecto de los primeros síntomas a tener en cuenta en caso de sospechar que uno podría tener Parkinson, Giugni explicó que "como principal es la lentitud en los movimientos. Ese síntoma sí o si tiene que estar. Uno lo ve cuando el paciente camina más lento o tiene un menor balance en su brazo y hace todo despacio. Todo esto se asocia también a la rigidez, que uno lo nota porque el paciente está un poco tenso. La cara tiene menos expresión facial, por ahí tiene más salivación porque traga más lento. La letra se le hace chiquita y hablá más bajito". Además, agregó que, "el temblor no siempre está presente. Solamente el 70% de los pacientes lo tiene, el resto".

En esta misma línea, el especialista indicó que: "El temblor típico es un temblor en reposo. Cuando el brazo o la pierna están quietos hay un movimiento oscilante y constantemente". Otro síntoma puede ser el de los reflejos postulares que "son los que hacen que las personas estén de pie. Entonces ante un empujón o chocar con algo, el paciente puede caer".

"En el Parkinson no hay remedios que tomemos y podamos evitarla. Sin embargo, se ha demostrado que con una vida saludable con actividad física y social, como salir, estar con amigos o con la familia, ayuda a hacer más feliz a la persona. Hay que tener en cuenta también los mismos factores que afectan al corazón".

Síntomas no motores

El doctor comentó que la enfermedad es causante también de la falta de otros neurotransmisores como son la serotonina, que da otros síntomas no motores como la depresión, que es lo más común y urgente a medicar porque afecta mucho la calidad de vida. También, problemas autonómicos como constipación o incontinencia en la orina, mareos comúnmente relacionados con la presión baja. Además, se puede tener problemas en la esfera sexual, problemas de ansiedad, trastorno del sueño cuando el paciente está durmiendo tiene pesadillas entonces se mueve, grita, tiene sueños vividos, pega patadas.

Tratamiento

Ya una vez diagnosticado el Parkinson, el tratamiento es farmacológico en el 90% de los casos. "La clave está en que sea diagnosticado y tratada por un neurólogo clínico".

Además del procedimiento farmacológico, es fundamental un tratamiento multidisciplinario entre la fonoaudiología, kinesiología, terapia ocupacional, psicología y psiquiatría, ya que todos juntos son fundamentales para mejorar los síntomas motores y no motores, agregó Giugni.

Cuando la enfermedad avanza es difícil el manejo farmacológico vía oral, especialmente cuando el paciente que tiene 10 o 12 años de evolución. El neurólogo explicó a este medio que: "ante estos casos, se puede plantear otra alternativa terapéutica como es la cirugía de la enfermedad de Parkinson, en el cual un 10% de los pacientes pueden beneficiarse. Es importante saber que dicha operación no cura la enfermedad, pero sí lo hace en muchos parámetros".

"Para liberar más dopamina tenemos que hacer todo lo que nos haga feliz. Desde una charla con una charla con los amigos hasta comer una rica comida. El sueño también es muy importante porque descansar adecuadamente recompone muchas cosas no solamente en los padecimientos neurodegenerativos sino en todas las personas. La clave es que los pacientes estén contentos, sean felices y que la pasen bien y así su calidad de vida será mejor".

A quiénes afecta

El neurólogo aseveró que la enfermedad se da más que nada en personas mayores de 60 años, y la estadística marca que 1 de cada 100 padecen de Parkinson. "Sin embargo, esto no significa que no se dé en personas más jóvenes. Cuando empieza antes de los 20 años se dice que es juvenil y si empieza antes delos 40 años decimos que es un inicio temprano aunque no sean habituales", agregó.

En cuanto si es hereditaria, Giugni afirmó que sí hay genes predeterminados que predisponen que exista la enfermedad dentro del cuerpo. "Aunque en el 80% de los pacientes esporádicos no hay un determinante de la enfermedad", finalizó.

La despedida de un reconocido periodista por Parkinson

Un caso que trascendió en los últimos días, fue el del reconocido periodista deportivo Emiliano Pinsón que fue diagnosticado con Parkinson átipico a los 50 años y debido a esto debió abandonar sus puestos de trabajo para dedicarse plenamente en el tratamiento.

Según lo que comentó el comunicador "esta enfermedad no es la conocida que es el de movimiento con temblor en las manos y piernas. Si no que aún está muy bien estudiado porque varía en su desarrollo. "El Parkinson rígido, el del temblor, el común digamos, ya está estudiado. Mi problema es que mis músculos de todo el cuerpo se van atrofiando”. Entonces, continuó: “Quiero ser específico con lo que tengo, tengo un Parkinson atípico con disontomía, me dijeron que no se conoce muy bien”

Emiliano Pinsón reconocido periodista y relator deportivo.

Pinsón contó que el jueves pasado fue a hacerse unos estudios y lamentablemente los resultados no fueron muy positivos. Por tal razón tendrá que abandonar su puesto de trabajo para dedicarse plenamente en el tratamiento. De esta manera, se despidió Emiliano Pinsón de los medios de comunicación.

El periodista deportivo dijo que sus médicos le comentaron que: “Tengo que hacer una vida tranquila, levantarme, pero dormir dormir bien, 7, 8 horas, comer bien Y hacer ejercicios, así que no me queda mucha chance que dejar el programa porque también tengo que tomar la medicación”, explicó Emiliano.

El comunicador haciendo uno de sus ejercicios de su tratamiento kinesiológico.