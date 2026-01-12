El ministro del Interior, Diego Santilli, continuó su gira por las provincias y este lunes se reunió en Resistencia con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero. Del encuentro surgieron promesas de apoyo provincial a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional.

Santilli llegó a la capital chaqueña acompañado por el secretario de Interior, Gustavo Coria, y se trasladó de inmediato a la Casa de Gobierno provincial. La reunión de trabajo se realizó en el Salón de Acuerdos y contó con la participación de funcionarios del gabinete local.

Tras el encuentro, Zdero afirmó que la reforma laboral es una herramienta central para recuperar competitividad y generar empleo formal, y destacó como punto clave la reducción de contribuciones patronales. Según señaló, ese esquema permitiría sostener los puestos existentes y facilitar nuevas incorporaciones al mercado laboral.

El gobernador también planteó reclamos vinculados a la situación financiera de la provincia, con énfasis en la necesidad de reprogramar pasivos heredados de gestiones anteriores. Además, puso sobre la mesa obras consideradas estratégicas, como el segundo acueducto del norte y la interconexión con Corrientes a través de los puertos de Barranqueras y Las Palmas.

Por su parte, Santilli subrayó las coincidencias con el mandatario chaqueño en la necesidad de generar empleo privado genuino como base para ordenar las cuentas públicas. Sostuvo que la reforma laboral y el nuevo esquema productivo forman parte de una misma estrategia y remarcó que el desarrollo depende de un marco normativo actualizado y de una relación coordinada entre Nación y provincias.

El encuentro se dio en un contexto político marcado por negociaciones legislativas en torno a la reforma laboral, cuyo tratamiento en el Senado fue postergado para febrero, y por la expectativa del Gobierno de sumar apoyos provinciales para su aprobación. En la reunión participaron, además, autoridades del gabinete chaqueño, entre ellas el secretario de Gabinete Livio Gutiérrez, la secretaria general de la Gobernación Carolina Meiriño y el ministro Julio Ferro.