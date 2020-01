Donatti se entrenó por primera vez con San Lorenzo por un permiso de Racing, su ex club

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El defensor Alejandro Donatti se entrenó esta mañana por primera vez a la par de nuevos compañeros de San Lorenzo, gracias a un permiso especial otorgado por Racing Club, su ex club.



Donatti, de 33 años, se movió junto al plantel azulgrana, conducido por el entrenador Diego Monarriz, en las instalaciones del Sofitel de la localidad bonaerense de Cardales, en donde San Lorenzo realiza la pretemporada.



El ex zaguero central de la "Academia", Tigre y Rosario Central, entre otros clubes, aún no firmó el contrato con el club de Boedo, por eso es que Racing dio el consentimiento para que pueda entrenarse con su nuevo equipo.



Donatti, quien ya llevó a cabo los correspondientes controles médicos, sellará su vínculo contractual con San Lorenzo en los próximos días.



Alejandro Donatti es la segunda incorporación del "Ciclón" tras la llegada del mediocampista Diego "Torito" Rodríguez, proveniente del Tijuana del fútbol mexicano.



La tercera podría ser un arquero, y caída la posibilidad del guardavallas de Rosario Central, Jeremías Ledesma, el apuntado es Fernando Monetti, que lució el escudo de San Lorenzo cuando Jorge Almirón fue el director técnico y actualmente se encuentra relegado en el club colombiano Atlético Nacional, de Medellín.



Pero por contrapartida el que se puede ir es el goleador Adolfo Gaich, quien se encuentra trabajando con el seleccionado sub 23 que participará del Preolímpico de Colombia desde el próximo 18 del corriente mes.



"Estoy enfocado en esto y no pienso en una eventual transferencia", indicó hoy Gaich en el predio de AFA, en Ezeiza, mientras que para este martes en la lejana Dubai el presidente sanlorencista, Marcelo Tinelli, llevará a cabo una reunión clave con autoridades del club Brujas, de Bélgica, que le ofrecerá por el pase 13.500.000 dólares, 1.500.000 menos de lo que está fijada su cláusula de rescisión, por lo que mañana será un día clave para definir el futuro del atacante cordobés que el 26 de febrero recién cumplirá 21 años.