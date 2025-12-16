Manuel Armoa, jugador argentino de vóleibol profesional y actual integrante del club Guarulhos de Brasil, denunció un grave episodio de violencia racista ocurrido durante un partido de la Superliga brasileña. Desde la tribuna, un hincha del Sesi-Bauru lo insultó reiteradamente con expresiones discriminatorias vinculadas al color de su piel.

Según se informó, el agresor le gritó en varias oportunidades la palabra “macaco”, término ofensivo que significa “mono”. Frente a esta situación, Armoa realizó este domingo una denuncia formal por injuria racial en la comisaría de Bauru, en el interior del estado de San Pablo.

Este martes por la tarde, la Federación del Vóleibol Argentino expresó su respaldo al jugador y repudió públicamente el hecho a través de un comunicado en redes sociales. “Nos solidarizamos con Manuel Armoa, quien sufrió un hecho de racismo por parte de un hincha de Sesi Bauru. Reafirmamos nuestro compromiso contra el racismo, la discriminación o cualquier forma de violencia dentro y fuera de la cancha”, señalaron desde la entidad.

Además, valoraron las acciones que están llevando adelante tanto el club Guarulhos como la Confederación Brasileña de Vóleibol para esclarecer lo ocurrido y sancionar al responsable.

Tras el episodio, la madre del deportista decidió hacer público el caso mediante un posteo en Instagram, donde manifestó su indignación y lamentó que el foco no estuviera puesto en lo deportivo. “Tendríamos que estar hablando del partidazo que se jugó, un tie-break que terminó 34 a 32 después de más de tres horas de lucha. Mi hijo anotó 29 puntos. Sin embargo, hoy estamos hablando de repudio al racismo”, expresó.

En declaraciones a medios brasileños, Armoa relató que el hecho ocurrió mientras realizaba estiramientos tras el partido, cuando escuchó desde la tribuna los insultos acompañados de gestos ofensivos. Al acercarse para responder, otros jugadores intervinieron para evitar que la situación escalara.

El agresor logró escapar del estadio antes de ser detenido por la seguridad, aunque posteriormente fue identificado y denunciado.

Finalmente, la familia del jugador remarcó la importancia de educar para no responder con violencia, pero subrayó que la discriminación racista es una línea que no puede ser tolerada en ningún ámbito, y mucho menos en el deporte.