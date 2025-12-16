La Casa de Sarmiento ajustó su horario de visitas en consideración al calor veraniego. A partir de esta semana, el histórico edificio ubicado en el corazón de San Juan modificó sus horarios de visitas gratuitas para adaptarse a la temporada de verano y facilitar el acceso en los horarios más agradables del día.

Los nuevos horarios de acceso a la casona donde el Maestro de América creció son los siguientes:

Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: de 09:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

Miércoles: la casa permanece cerrada al público.

En relación con las reseñas históricas, que permiten a los visitantes conocer en profundidad la vida, obra y legado de Domingo Faustino Sarmiento, los horarios establecidos son:

Lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados: 09:30, 10:30 y 12:00 horas en la mañana, y 18:00, 19:00 y 20:00 horas en la tarde.

Es importante destacar que la entrada es gratuita tanto para los sanjuaninos como para los turistas que visitan la provincia.