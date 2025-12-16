El Gobierno nacional, a través de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), expresó un fuerte rechazo a las medidas de fuerza anunciadas por el gremio de controladores aéreos que afectarán los despegues de vuelos durante cinco jornadas no consecutivas entre el 17 y el 29 de diciembre.

Desde EANA calificaron estas acciones como "inadmisibles" y manifestaron que las mismas buscan afectar un servicio esencial garantizado por ley, en un momento clave para el transporte aéreo, ya que la temporada alta y las fiestas de fin de año concentran un gran volumen de pasajeros. Según la empresa estatal, las medidas evidencian "la clara intención de coartar las libertades y afectar el normal desarrollo de las operaciones aéreas".

El cronograma de paros, anunciado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), contempla restricciones en los despegues con franjas horarias determinadas que impactarán en vuelos nacionales e internacionales. Aunque las acciones afectan principalmente a los despegues, EANA advirtió que el impacto se extiende a todo el itinerario aeronáutico, incluyendo las llegadas y las operaciones sucesivas.

En su comunicado, EANA recordó que el gremio ya realizó en noviembre "numerosos paros" que perjudicaron vuelos de carga y que además intentó paralizar por 30 días consecutivos las capacitaciones y tareas técnicas esenciales para el mantenimiento de la infraestructura de navegación aérea. Para las autoridades, el objetivo de estas medidas es "evidente y político", ya que coinciden con el cierre del acuerdo paritario vigente, el cual, según afirmaron, se cumplió en tiempo y forma.

El texto oficial cuestiona duramente a la conducción sindical, a la que acusa de estar "enceguecida con sus objetivos políticos partidarios" y de priorizar sus intereses particulares sobre los de los trabajadores y la sociedad. "En la desesperación por aferrarse a sus privilegios, la casta aeronáutica amenaza otra vez con acciones fuera de tiempo, contexto y razón", concluyeron.

Por su parte, ATEPSA argumenta que el paro responde a la falta de respuestas a reclamos salariales y laborales planteados hace más de tres meses. Entre las demandas se encuentran la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa, la revisión del monto por refrigerio, la trayectoria laboral, más de 60 reclamos operativos pendientes y la reapertura de la paritaria. El sindicato alertó sobre el deterioro salarial en un contexto de aumento de las operaciones aéreas y destacó que muchos trabajadores deben realizar más de una actividad para llegar a fin de mes.

El gremio aclaró que las medidas solo afectarán los despegues con restricciones en autorizaciones en tierra y suspensión de transmisión de planes de vuelo durante los horarios de paro, exceptuando operaciones de emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado y de búsqueda y salvamento.

Este conflicto se produce en un momento sensible para el transporte aéreo argentino, ya que las fiestas de fin de año suelen registrar un incremento significativo en la demanda de vuelos, lo que podría generar complicaciones operativas, demoras y afectación para pasajeros y aerolíneas.