El debate por la Ley de Glaciares volvió a ocupar un lugar central en la agenda política y productiva, y desde el Gobierno de San Juan buscan marcar diferencias con gestiones anteriores. El ministro de Producción, Gustavo Fernández, destacó el papel protagónico que tuvo la provincia en la elaboración del proyecto de ley aclaratoria, impulsado por el presidente Javier Milei, que será analizado por el Congreso y sostuvo que se trata de un logro que no se alcanzó durante más de una década.

En declaraciones a Radio Amanecer, el funcionario puso el acento en la estrategia política adoptada por la actual gestión. Según explicó, el aporte principal del gobierno de Marcelo Orrego fue evitar la confrontación directa con la ley vigente y avanzar, en cambio, en su clarificación. “Durante dos gestiones justicialistas con sintonía política con el Gobierno nacional no se pudo destrabar este tema. En menos de dos años se logró el consenso necesario para avanzar”, afirmó Fernández, en una referencia directa a los mandatos de José Luis Gioja y Sergio Uñac.

Para el ministro, uno de los principales problemas históricos fue la interpretación de la Ley de Glaciares como una prohibición generalizada sobre todo el ambiente periglacial. Frente a eso, San Juan impulsó una lectura técnica y jurídica alineada con el espíritu original de la norma, que apunta a la protección de aquellas geoformas que tienen una relevancia hídrica comprobada, sin extender de manera automática esa protección a zonas que no cumplen ese criterio.

Ese cambio de enfoque permitió avanzar en una iniciativa legislativa aclaratoria que ingresó por el Senado, un detalle que Fernández no consideró casual. Según explicó, se trata de una decisión coherente con el federalismo, ya que la Cámara alta representa a las provincias y reconoce su rol como titulares de los recursos naturales.

Uno de los ejes centrales del planteo es el inventario de glaciares. Fernández señaló que el registro vigente solo fue desarrollado en una primera etapa y carece de estudios científicos que permitan determinar con precisión la importancia hídrica de muchas geoformas incluidas. Con la nueva propuesta, las provincias podrán participar activamente en la actualización de ese inventario, ya sea a través de estudios propios o en el marco de evaluaciones de impacto ambiental.

En ese punto, el ministro destacó que San Juan cuenta con capacidad científica instalada en universidades e institutos locales, lo que le permite realizar análisis técnicos rigurosos y aportar información fundada al inventario nacional.

Fernández también vinculó la falta de claridad normativa con las dificultades para avanzar en proyectos mineros estratégicos como Pachón, Azules o Vicuña. “Con la incertidumbre que genera la legislación actual, era imposible financiar o ejecutar estos proyectos”, aseguró. Aclaró, además, que la iniciativa no implica reducir la protección ambiental, sino generar seguridad jurídica para compatibilizar el cuidado de los recursos con el desarrollo productivo y la generación de empleo.

En ese marco, el funcionario subrayó que el mayor logro político fue “no ir contra la Ley de Glaciares, sino interpretarla correctamente”, respetando tanto el ambiente como el federalismo que establece la Constitución. Un avance que, según sostuvo, San Juan no había conseguido en más de 15 años y que ahora comienza a tomar forma con una propuesta concreta que será debatida en el Congreso.