La obra del Edificio 9 de Julio del Poder Judicial de San Juan continúa con avances sostenidos y alcanza actualmente cerca del 15% de ejecución. Si bien el progreso no es visible desde el exterior, los trabajos se concentran en el interior del inmueble, donde se desarrollan etapas clave de infraestructura.

Según informó Daniel Olivares Yapur, ministro de la Corte de Justicia de San Juan, en rueda de prensa con DIARIO HUARPE, la estructura exterior del edificio ya se encuentra finalizada. “La caja exterior ya está terminada y también las escaleras de emergencia, que se pueden ver desde afuera”, precisó. En esta etapa, la obra contratada por el Poder Judicial avanza sobre la división de la tabiquería interna y la ejecución de los sistemas de termomecánica.

En ese marco, se detalló que los trabajos incluyen “toda la obra importante de termomecánica, es decir, las corrientes débiles, las energías y los sistemas de refrigeración y calefacción de todo el edificio”, componentes necesarios para su futura puesta en funcionamiento.

El edificio contará con una superficie aproximada de 6.600 metros cuadrados cubiertos. Según informó Olivares Yapur, su puesta en funcionamiento permitirá concentrar cerca del 60% de las dependencias del Poder Judicial en un solo inmueble. “Nos va a permitir desalquilar una cantidad importante de inmuebles que hoy están alquilados para el funcionamiento”, se indicó.

El proyecto forma parte del plan de modernización de la infraestructura judicial provincial. En ese sentido, la Corte de Justicia de San Juan estima que el Edificio 9 de Julio estará operativo hacia fines de 2026. Así lo confirmó la presidenta del organismo, Adriana García Nieto, durante una recorrida por las obras. “Del total del proyecto, solo licitamos una parte, aproximadamente un 70%”, explicó.

Ese avance permitirá trasladar al nuevo edificio los fueros de Familia, Civil y Laboral, junto con salas de audiencia y áreas de oralidad. “Esto reemplazará a lo que hoy funciona en los anexos Mitre y Jujuy”, señaló la magistrada.

Los trabajos que se ejecutan corresponden a la Etapa I del proyecto general e incluyen la adecuación del subsuelo, planta baja, primer y segundo piso. En esos espacios está previsto el funcionamiento de 14 salas de audiencias y 10 áreas de entrevistas, todas equipadas con tecnología para la grabación de audio y video.