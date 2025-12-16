Argentina atraviesa en 2025 el mayor aumento de casos de tos convulsa desde 2019, con 846 casos confirmados y un saldo de 7 muertes, todas en niños menores de dos años, según datos recientes del Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud.

Esta enfermedad respiratoria aguda, también conocida como coqueluche o tos ferina, es altamente contagiosa pero prevenible mediante la vacunación. Los lactantes y niños pequeños son los más vulnerables a complicaciones graves o fatales, mientras que adolescentes y adultos pueden presentar formas menos severas pero representan un riesgo para la transmisión a los menores.

El pico máximo de casos se registró a fines de octubre (semana epidemiológica 44), aunque en las últimas semanas se observa una tendencia a la baja. Sin embargo, la incidencia acumulada hasta diciembre es de 1,78 casos por cada 100.000 habitantes, con un aumento significativo respecto a años recientes.

El incremento está vinculado a coberturas de vacunación insuficientes, especialmente en refuerzos y en la inmunización de embarazadas, factores que permiten que personas susceptibles propaguen la enfermedad. La presidenta de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, Silvia González Ayala, explicó: “El aumento de casos de tos convulsa se debe a las bajas coberturas de vacunación con el componente pertussis. Esto es un tema sostenido”.

González Ayala detalló que la protección completa se obtiene con la serie primaria a los 2, 4 y 6 meses, y un refuerzo entre 15 y 18 meses. Sin embargo, “de cada 100 vacunados, entre el 70 y el 80% están protegidos efectivamente contra Bordetella pertussis”, el agente causante más frecuente, que representa el 81,1% de los casos confirmados.

Además, este año se detectaron casos de Bordetella parapertussis y una novedad epidemiológica: siete casos de Bordetella holmesii en cinco jurisdicciones, una bacteria que genera síntomas más leves pero indica un cambio en la dinámica de la enfermedad.

El brote afecta a 21 jurisdicciones, con mayor incidencia en Tierra del Fuego, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Santa Fe y Córdoba. Tierra del Fuego presenta la tasa más alta, con 66,18 casos por cada 100.000 habitantes, cifra 25 veces superior a la de CABA.

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos, seguida por CABA y Santa Fe. El foco en Tierra del Fuego, especialmente en Ushuaia y Río Grande, explica en gran parte el aumento en la región sur.

El grupo etario más afectado es el de menores de un año, representando el 35,3% de los casos, con especial concentración en lactantes menores de seis meses (208 casos). En las últimas semanas también se ha observado un aumento en adultos mayores de 20 años, ligado al brote en Tierra del Fuego, quienes pueden transmitir la enfermedad a los niños.

Respecto a la vacunación, aunque en 2024 hubo una recuperación parcial tras la caída provocada por la pandemia de COVID-19, las coberturas siguen siendo insuficientes. La tercera dosis de la vacuna pentavalente alcanzó un 78,8% de cobertura en lactantes de seis meses, mientras que los refuerzos en niños de 15 a 18 meses y en embarazadas alcanzaron 68,4% y 72,4%, respectivamente.

Los datos parciales de 2025 muestran coberturas inferiores al ideal, con un 62,6% en el refuerzo de 15 a 18 meses y apenas 53,7% en el refuerzo de 11 años. La vacunación en embarazadas se mantiene alrededor del 71,6%. Estas cifras evidencian la cantidad de personas susceptibles que facilitan la propagación del contagio.

Silvia González Ayala enfatizó la importancia de la vacunación: “Las medidas eficaces para la prevención de la tos convulsa son lograr coberturas vacunales mayores al 95% en todos los grupos de edad indicados: dos, cuatro, seis meses; 15, 18 meses; 5 años, 11 años, y en embarazadas durante cada gestación”.

También remarcó que “la vacunación en el embarazo previene los casos o hace que sean menos graves en los menores de seis meses”. Enfatizó que es inadmisible que en el siglo XXI sigan muriendo niños por esta enfermedad prevenible y señaló que el control de foco y la quimioprofilaxis son herramientas fundamentales para evitar nuevos contagios.

A nivel regional, la Organización Panamericana de la Salud reportó un aumento de tos convulsa en varios países americanos durante 2025, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Estados Unidos, atribuido a caídas en la inmunización durante la pandemia.