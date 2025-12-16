El expresidente Donald Trump anunció una nueva ampliación en las restricciones para ingresar a Estados Unidos, incorporando a Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur y Siria a la lista de países cuyos ciudadanos tienen prohibida la entrada al país norteamericano.

Desde la Casa Blanca señalaron que esta medida está “basada en datos” y tiene como principal objetivo fortalecer la seguridad nacional y pública. Se mantienen las exenciones para residentes permanentes legales, titulares de visas vigentes, diplomáticos, atletas y personas cuyo ingreso sea considerado de interés nacional.

Esta decisión forma parte de la estrategia de la administración Trump para endurecer los criterios de ingreso y control migratorio. Funcionarios estadounidenses destacaron que buscan impedir la entrada de personas sobre las cuales no cuentan con información suficiente para evaluar riesgos.

En junio, Estados Unidos ya había impuesto restricciones similares a ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Ahora, la lista de veto total se amplía con los cinco nuevos países, que según la Casa Blanca presentan una combinación de inestabilidad política, actividad terrorista, deficiencias en los sistemas de verificación de identidad y elevadas tasas de permanencia irregular tras el vencimiento de visas.

También se aplica una restricción completa para quienes intenten ingresar con documentos emitidos por la Autoridad Palestina, debido a la presencia de grupos terroristas en Cisjordania y Gaza.

Además, Laos y Sierra Leona, que hasta ahora tenían limitaciones parciales, pasan a enfrentar prohibiciones totales. En paralelo, continúan las restricciones parciales para ciudadanos de Burundi, Cuba, Togo y Venezuela, que ya estaban bajo medidas similares.

La Casa Blanca incorporó a otros 15 países bajo un régimen de restricciones parciales, entre ellos Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue. En estos casos, se citan altos niveles de sobreestadía de visas, dificultades en la cooperación para repatriaciones y, en algunos países caribeños, programas de ciudadanía por inversión que dificultan la identificación de solicitantes.

Como excepción, Estados Unidos levantó la suspensión para visas de no inmigrantes de Turkmenistán, tras constatar avances en la cooperación e intercambio de información. Sin embargo, mantiene la prohibición para inmigrantes permanentes por preocupaciones aún vigentes.