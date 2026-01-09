Dungeons & Dragons: cómo empezar a jugar en Argentina tras el fenómeno Stranger Things

Desde que Stranger Things volvió a poner en primer plano las partidas de Dungeons & Dragons (D&D), el clásico juego de rol de mesa, cada vez más personas en Argentina se interesan por conocer de qué se trata y cómo dar los primeros pasos. Aunque a primera vista pueda parecer complejo o costoso, lo cierto es que hoy existen múltiples formas de empezar a jugar, incluso con presupuestos bajos o sin inversión inicial.

Qué es un juego de rol

Un juego de rol de mesa es una experiencia colectiva basada en la narración. Cada jugador interpreta un personaje dentro de una historia compartida, mientras una persona cumple el rol de narrador y árbitro, conocido como Dungeon Master (DM). En D&D, los participantes encarnan aventureros —magos, guerreros, pícaros o clérigos— que recorren mundos de fantasía, enfrentan peligros y toman decisiones que modifican el rumbo del relato.

Publicidad

No hay ganadores ni perdedores en el sentido tradicional. El eje está puesto en la imaginación, la cooperación y la construcción de una historia común alrededor de una mesa, real o virtual.

Cómo jugar fácil y rápido

Para comenzar no es necesario dominar todas las reglas ni contar con una gran biblioteca de manuales. La forma más accesible es optar por materiales pensados para principiantes, como el Starter Set o el Essentials Kit, que incluyen reglas simplificadas, una aventura guiada y, en algunos casos, dados y personajes listos para usar.

Publicidad

Un grupo ideal se compone de entre tres y seis personas. Una de ellas asumirá el rol de DM, mientras el resto jugará con sus personajes. A partir de allí, el aprendizaje se da de manera progresiva: se describen acciones, se tiran dados para resolver situaciones y la historia avanza con cada decisión del grupo.

Cuánto cuesta empezar a jugar en Argentina

Los precios de los materiales de rol en Argentina varían según la tienda, el tipo de producto y la disponibilidad, pero existen referencias orientativas para quienes buscan iniciarse.

Publicidad

En el caso de los dados, un set básico —que incluye los siete dados clásicos de D&D— puede conseguirse en tiendas especializadas por valores aproximados de entre $9.000 y $19.000. Para quienes buscan opciones más elaboradas, los dados premium o metálicos suelen partir de los $50.000. También es posible comprar dados sueltos desde unos $8.100 por unidad, lo que permite armar un set propio de manera gradual.

Los kits de inicio o esenciales, que combinan reglas, aventuras y accesorios, suelen ubicarse entre los $70.000 y los $90.000, dependiendo del stock y del comercio. Ediciones más completas o especiales pueden superar los $250.000. Sin embargo, muchos jugadores optan por versiones digitales: las reglas básicas y varias aventuras están disponibles en formato PDF, de manera gratuita o a bajo costo, lo que reduce notablemente la inversión inicial.

Alternativas gratuitas y accesibles

Una de las grandes ventajas actuales es la cantidad de recursos disponibles sin costo. Wizards of the Coast, la editorial de D&D, ofrece reglas básicas gratuitas que permiten jugar sin comprar manuales. A esto se suman aplicaciones móviles y generadores de dados online, que reemplazan a los dados físicos con solo escribir “roll 1d20” en un buscador.

También existen hojas de personaje descargables e imprimibles, y plataformas como Roll20 u Owlbear Rodeo, que facilitan partidas online con mapas, fichas y dados digitales, ideales para grupos que no pueden reunirse de forma presencial.

Dónde conseguir materiales en Argentina

En el país funcionan varias tiendas online especializadas en juegos de rol y de mesa. Entre ellas se destacan Elfo Oscuro, Kitsune Games, Dados y Dragones y Critical Dice Dados, que realizan envíos a distintas provincias. Mercado Libre también concentra una amplia oferta de dados, kits y accesorios, con precios variables según el vendedor.

En las grandes ciudades, como Buenos Aires o Córdoba, existen tiendas físicas dedicadas al rol, los juegos de mesa y los cómics, donde es posible ver los productos en persona. En barrios como Villa Crespo, en CABA, suelen concentrarse varios de estos locales, aunque la disponibilidad cambia con el tiempo.

Jugar rol en San Juan

En San Juan, el primer acercamiento suele darse a través de grupos locales de rol en redes sociales o Discord, donde jugadores con experiencia comparten materiales, organizan mesas abiertas o prestan dados a quienes recién comienzan. También es habitual encontrar propuestas vinculadas al rol en eventos de juegos de mesa, ferias culturales o encuentros temáticos.

Otra alternativa frecuente es el pedido grupal: juntarse con amigos para comprar dados o un kit de inicio y dividir los gastos, una práctica común en la comunidad rolera argentina.

Consejos para dar el primer paso

Iniciarse en D&D no requiere grandes gastos ni conocimientos previos. Empezar con reglas gratuitas, dados básicos o virtuales y hojas impresas es suficiente para vivir las primeras aventuras. Con el tiempo, y a medida que crece el interés, se pueden sumar manuales, dados especiales o accesorios.

Compartir la experiencia y los costos con amigos, así como aprovechar los recursos digitales, hace que el rol sea un hobby accesible. En un contexto donde la fantasía volvió a ganar protagonismo, Dungeons & Dragons se presenta como una puerta abierta a la imaginación y al juego colectivo, también en Argentina.