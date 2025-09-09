El reconocido artista español Dyango llegará a San Juan el próximo martes 9 de septiembre para presentar su más reciente producción discográfica y tour internacional "Su Amigo Dyango". El concierto tendrá lugar a las 21:30 horas en el Auditorio Juan Victoria, como parte de una gira que incluye presentaciones en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Salta, Tucumán y Mar del Plata.

El espectáculo presenta un concepto musical basado en su álbum doble homónimo, que reúne colaboraciones con destacados artistas de Argentina, España, Colombia y Uruguay. El proyecto se caracteriza por versiones renovadas de sus clásicos, interpretadas junto a figuras emergentes y consagradas de la escena musical actual.

Entre las colaboraciones que se destacan en este trabajo se incluyen "Yo Mañana" con el cantante uruguayo Cardellino, "Si la vieras con mis ojos" junto al argentino Rodrigo Tapari, la emotiva versión de "Por volverte a ver" con Ángela Leiva y "Cuando Quieras, Donde Quieras" acompañado por el colombiano Santiago Cruz.

La presentación en el Auditorio Juan Victoria ofrece un recorrido musical marcado por la amistad, la admiración y el amor por la música, buscando acercar los clásicos del artista a nuevas generaciones sin perder la esencia romántica que caracteriza su trayectoria. Las entradas para el evento se encuentran disponibles a través de la plataforma TuEntrada.com.