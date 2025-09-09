San Juan ha sido testigo de una masiva respuesta a la convocatoria del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para el sorteo de nuevas unidades habitacionales. Un total de 28.414 sanjuaninos se inscribieron con la esperanza de acceder a una de las 344 viviendas disponibles.

Esta cifra subraya la enorme demanda habitacional que persiste en la región, donde el número de postulantes supera con creces la oferta de unidades. La proporción entre inscriptos y viviendas disponibles evidencia la urgencia de muchos hogares por acceder a una casa propia. La inscripción del sorteo finalizó el pasado lunes a la medianoche.

Los postulantes de los barrios a sortear

Solares del Sur (Sarmiento): 1.645 inscriptos para 190 viviendas

1.645 inscriptos para 190 viviendas Tierras del Norte (Angaco): 833 inscriptos para 62 viviendas

833 inscriptos para 62 viviendas Caraballo II (San Martín): 1.145 inscriptos para 61 viviendas

1.145 inscriptos para 61 viviendas El Puerto (Soracayense, Calingasta): 56 inscriptos para 7 viviendas

56 inscriptos para 7 viviendas Los Surcos (Chimbas): 21.185 inscriptos para 5 viviendas

21.185 inscriptos para 5 viviendas El Jagual (Pocito): 3.120 inscriptos para 13 viviendas

3.120 inscriptos para 13 viviendas Tehul (25 de Mayo): 430 inscriptos para 6 viviendas

Por otra parte, se conoció que del 9 al 10 se hará la publicación y consulta de los padrones provisorios. Del 12 al 15 será recepción de reclamos. Del 16 al 18 de septiembre se harán los ajustes y correcciones internas de padrones. Mientras que el 19 será el cierre definitivo de padrones. Del 22 al 24 de septiembre será publicación de padrones definitivos. Por último, el 25 se realizará el sorteo público en la Caja de Acción Social de la Provincia.