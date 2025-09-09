El fútbol argentino celebra un nuevo hito internacional. El equipo juvenil de Racing Club Sub 18 venció 2 a 1 al Real Madrid en el estadio Nuevo Arcángel de Córdoba, Andalucía, y se clasificó a la final del Mundial de Clubes Juvenil Sub 18, torneo que reúne a las promesas más destacadas del planeta.

Los goles académicos fueron convertidos por Bautista Pérez y Aquiles Mansilla, quienes aprovecharon errores defensivos del conjunto español. El descuento de Alejandro Mora encendió la tensión en los minutos finales, pero la notable actuación del arquero Nicolás Monges aseguró la victoria.

El presidente de Racing, Diego Milito, celebró la hazaña destacando los valores que llevaron al equipo a la final: “Con garra, con humildad y respeto”. Por su parte, el técnico Chaco Martínez remarcó la confianza del plantel en su talento y trabajo colectivo.

El camino de Racing hasta la final incluyó triunfos sobre Sevilla, Corinthians, Academia Pogba y Real Betis, antes de eliminar al Real Madrid. Ahora, el equipo de Avellaneda buscará la gloria ante el ganador de la semifinal entre Barcelona y Palmeiras.

El certamen, que celebra su 16.ª edición en Córdoba, regresó tras cinco años de pausa y cuenta con un historial de campeones en el que figuran Real Madrid, Corinthians, Palmeiras, San Pablo, Boca Juniors, River Plate y Atlético de Madrid.

La final será el próximo miércoles y Racing sueña con sumarse a esa lista selecta de campeones mundiales juveniles.