El secretario general de la UOCRA San Juan, Alberto Tobares, anunció que las obras en la Ruta Nacional 40 Sur se reanudarán a partir del 15 de septiembre. La confirmación llega luego de varias reuniones con autoridades nacionales y con la UTE encargada de los trabajos, que finalmente firmó el acta de reinicio.

“Hace dos semanas estuvimos con el Ministro de Obras Públicas y la semana pasada con la gente de la UTE. Nos informaron que no querían adelantar nada hasta tener la confirmación oficial. Finalmente, el viernes pasado firmaron el acta y nos indicaron que a partir del 15 comenzarían a convocar a los trabajadores para que se reincorporen paulatinamente”, explicó el dirigente a DIARIO HUARPE.

Tobares aclaró que la reactivación será gradual y no implicará el regreso inmediato de la totalidad de los operarios. “Se va a ir retomando de a poco, no es que vamos a ver de inmediato a la ruta con el 100% de los trabajadores. Lo importante es que vuelve a encenderse una luz de esperanza para los obreros y para la sociedad de San Juan”, afirmó.

Cabe recordar que los trabajos habían sido suspendidos meses atrás debido a la falta de pagos de Nación, lo que derivó en el despido de 150 trabajadores. La paralización generó gran preocupación tanto en el sector de la construcción como en la comunidad, que veía comprometida una obra clave para la provincia.

En ese sentido, Tobares remarcó que quienes fueron cesanteados tendrán prioridad en el regreso. “Quiero aclarar que los compañeros que trabajaron hasta el último día y fueron despedidos serán los primeros en reincorporarse. Luego, si la obra demanda más personal, la UTE evaluará nuevas incorporaciones, pero la prioridad la tienen ellos”, sostuvo.

La reanudación de los trabajos en la Ruta Nacional 40 Sur representa un alivio para decenas de familias y abre la expectativa de que, esta vez, el proyecto avance hasta su conclusión definitiva. “Es una buena noticia en un contexto difícil. Lo necesitan los trabajadores y lo necesita la sociedad sanjuanina”, cerró el dirigente.