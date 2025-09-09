Argentinos Juniors se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina tras superar a Lanús por 1-0 en un vibrante encuentro disputado en el Cilindro de Avellaneda. El único tanto del partido fue obra de Tomás Molina, quien de cabeza sentenció la ventaja para el Bicho, que ahora espera rival entre Newell’s y Belgrano de Córdoba. El equipo de La Paternal mostró un mejor manejo del balón y mayor profundidad ante un Granate que no logró concretar sus oportunidades.

Publicidad

Desde el inicio, Argentinos tomó la iniciativa, controlando la pelota y generando juego en la mitad de la cancha. A los 29 minutos, Lautaro Giaccone tuvo la oportunidad más clara para el Bicho, pero la defensa Granate impidió la caída de su valla sobre la línea. La apertura del marcador llegó a los 36 minutos: tras un tiro de esquina, Leandro Lozano envió un centro preciso desde la derecha que Tomás Molina conectó de cabeza para el 1-0. Lanús también tuvo sus momentos en los primeros diez minutos, recuperando el balón y acercándose al campo rival.

En el complemento, Lanús reaccionó y se adueñó del control del balón, metiendo a Argentinos en su campo. Eduardo Salvio tuvo una chance concreta para el Granate, ingresando al área y rematando cruzado, pero su disparo fue desviado. Sin embargo, con el paso de los minutos, Argentinos tomó el control, bajó la intensidad del juego y no le dio opciones a Lanús para lograr la igualdad, asegurando así su pase a la siguiente instancia del torneo más federal.

Publicidad

El próximo desafío para Argentinos Juniors será enfrentar al ganador del partido entre Newell’s y Belgrano de Córdoba, que se disputará el 17 de septiembre en el Estadio La Pedrera de Villa Mercedes, en San Luis.

Las formaciones iniciales del encuentro fueron las siguientes: Argentinos Juniors saltó al campo con Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Lautaro Giaccone, Matías Giménez; y Tomás Molina, bajo la dirección técnica de Nicolás Diez. Por su parte, Lanús formó con Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Eduardo Salvio, Agustín Cardozo, Agustín Medina, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo y Alexis Canelo, dirigidos por Mauricio Pellegrino. El encuentro, que tuvo lugar el 8 de septiembre de 2025, fue arbitrado por Darío Herrera y transmitido por TyC Sports.