En el mundo de la música, a veces es necesario volver al origen para reinventarse. Ese viaje de regreso no implica un retroceso, sino una evolución; una oportunidad para conectar con la esencia misma del arte y transformarla en algo nuevo. Eso es precisamente lo que propone el cantautor tropical Leo Jorquera con su primer espectáculo teatral, "Kümmel Set List", un evento que marcará el inicio de una nueva etapa en su carrera.

El escenario elegido es el Teatro Oscar Kummel, un espacio cargado de historia y simbolismo en la cultura sanjuanina, se convertirá en el epicentro de una noche donde la música será la única protagonista. Allí, el sábado 13 de septiembre, Jorquera no solo presentará un show, sino que dará vida a una experiencia íntima y electroacústica que fusiona lo clásico con lo innovador.

Publicidad

Con una década de trayectoria en la escena tropical, Leo Jorquera ha sabido consolidarse como un referente del género. Su participación en programas de televisión nacional, como Pasión de Sábado de América TV, le abrió las puertas a nuevos desafíos, pero fue su deseo de explorar formatos más profundos lo que lo llevó hasta el teatro. "Kümmel Set List" es, en sus propias palabras, "el cumplimiento de un sueño": subir el nivel y adaptar su propuesta musical a un espacio que exige cercanía y autenticidad.

El repertorio promete ser un viaje emocional por los grandes éxitos de su carrera, incluyendo temas icónicos como Tu cárcel, Ella dijo, En la cama contigo y Así fue, junto a versiones renovadas de clásicos de Leo Mattioli, artistas que homenajea con respeto y admiración. Además, el concierto servirá como plataforma para presentar en vivo las canciones de su nuevo EP, un material que combina baladas románticas, ritmos bailables y arreglos musicales pensados para conmover al público.

Publicidad

La banda que acompañará a Jorquera está integrada por talentosos músicos locales: Enrique Ruarte en la locución, Mariano González en el bajo, Brian Fernández en timbales, Cristian Día en teclados, Daniel Loyola en acordeón y Federico Umana en octapad. Juntos, crearán una atmósfera sonora que busca trascender el estilo tropical tradicional y llegar a un público diverso, desde los más jóvenes hasta aquellos que no están familiarizados con el género.

Pero "Kümmel Set List" no será solo música. La propuesta incluirá una introducción audiovisual y la participación de artistas invitados, detalles que agregarán capas de significado a una velada que promete ser inolvidable.

Publicidad

Este concierto también es el preludio de lo que vendrá: en octubre, el artista lanzará una nueva canción original junto a Nano Rodríguez, fusionando cumbia y folklore, dos ritmos que —aunque aparentemente distantes— comparten una raíz popular y emocional profundamente argentina. Además, una gira por Mendoza confirmará su proyección más allá de San Juan.