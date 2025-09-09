El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha activado una Alerta Amarilla por vientos fuertes que impactarán en el Gran San Juan y varios departamentos de la provincia para el próximo miércoles en la tarde.

En el llano, los departamentos bajo alerta incluyen 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, la zona baja de Pocito, la zona baja de Rivadavia y la zona baja de Sarmiento. Para estas áreas, se anticipan vientos del sector Sureste inicialmente, que luego rotarán al Sur, con velocidades que oscilarán entre 30 y 40 km/h, y ráfagas que podrían superar los 65 km/h durante la tarde.

Por otro lado, la alerta también alcanza a Jáchal y la zona precordillerana de Iglesia. En estas zonas cordilleranas, las condiciones serán más severas, con pronóstico de vientos del sector oeste cuyas velocidades se estiman entre 50 y 70 km/h. Las ráfagas podrían ser muy intensas, superando los 110 km/h, especialmente durante la madrugada y la mañana.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante la previsión de vientos intensos, como asegurar objetos que puedan volarse y evitar actividades al aire libre que impliquen riesgo.