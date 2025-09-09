Publicidad
Publicidad

Provinciales > SMN

El Gran San Juan y varios departamentos serán afectados por vientos fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una Alerta Amarilla por vientos intensos que se registrarán este miércoles en el Gran San Juan y diversos departamentos de la provincia.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El SMN activó alerta amarilla para distintas zonas de San Juan.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha activado una Alerta Amarilla por vientos fuertes que impactarán en el Gran San Juan y varios departamentos de la provincia para el próximo miércoles en la tarde.

En el llano, los departamentos bajo alerta incluyen 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, la zona baja de Pocito, la zona baja de Rivadavia y la zona baja de Sarmiento. Para estas áreas, se anticipan vientos del sector Sureste inicialmente, que luego rotarán al Sur, con velocidades que oscilarán entre 30 y 40 km/h, y ráfagas que podrían superar los 65 km/h durante la tarde.

Publicidad

Por otro lado, la alerta también alcanza a Jáchal y la zona precordillerana de Iglesia. En estas zonas cordilleranas, las condiciones serán más severas, con pronóstico de vientos del sector oeste cuyas velocidades se estiman entre 50 y 70 km/h. Las ráfagas podrían ser muy intensas, superando los 110 km/h, especialmente durante la madrugada y la mañana.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante la previsión de vientos intensos, como asegurar objetos que puedan volarse y evitar actividades al aire libre que impliquen riesgo.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS