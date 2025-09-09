Un intenso incendio se registró durante la madrugada de este martes en un taller mecánico ubicado en la Avenida de Los Ríos, antes del cruce con la Ruta 270, en el departamento de Caucete. Las llamas, que comenzaron aproximadamente a las 4:00 horas, consumieron por completo seis vehículos que se encontraban en el interior del establecimiento para su reparación, incluyendo cuatro automóviles y dos cuatriciclos. Las imagenes, captadas por DIARIO HUARPE, mostraron cómo quedó reducido a cenizas el lugar.

Uno de los autos que fue rescatado del fuego. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

Las imágenes del siniestro muestran la magnitud de la pérdida material, con la estructura del taller y los vehículos reducidos a escombros y chasis calcinados. El taller, que operaba dentro de una obra en construcción, quedó totalmente destruido por el avance de las llamas, que se propagaron con rapidez debido a la presencia de materiales combustibles propios de la actividad.

Publicidad

Bomberos llegó a controlar el fuego. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

El jefe de la Comisaría Novena, comisario Marcelo Cobos, de la Departamental 6, confirmó que, pese a la gravedad del incidente, no se registraron víctimas humanas. Un empleado de 26 años que se encontraba en el lugar realizando tareas de cuidado logró evacuar a tiempo y alertar a los servicios de emergencia mediante una llamada al 911.

El taller está ubicado en un complejo. El fuego alcanzó un gimnasio y un bar. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE