El Registro Nacional de las Personas (Renaper) detectó más de 5.500 de pasaportes argentinos con defectos de fabricación que impiden su correcta lectura en los sistemas automatizados de control migratorio de varios países. Los incidentes se registraron en Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Australia y España, así como en puestos fronterizos dentro de la Argentina.

La anomalía, atribuida a un problema con la tinta de seguridad suministrada por una empresa alemana, proveedora del organismo durante al menos una década, es indetectable a simple vista. Solo se manifiesta al ser leída por los equipos electrónicos en los puestos de migración, donde el documento no puede ser procesado, lo que genera inconvenientes y demoras para los portadores.

Las libretas afectadas pertenecen a un rango de series específico que abarca más de 200.000 pasaportes, si bien se estima que los defectuosos son una minoría dentro de ese universo. Las series identificadas son "AAL" con numeraciones que van desde AAL314778 hasta AAL346228, desde AAL400000 hasta AAL607599 y desde AAL616000 hasta AAL620088.

Ante esta situación, el Renaper implementó un operativo de verificación y reposición. En el ámbito internacional, los consulados argentinos en los países afectados se están contactando con los titulares de los pasaportes sospechados para solicitar la devolución del documento a fin de someterlo a revisión o proceder a su reimpresión. Simultáneamente, dentro del país, se han dispuesto puntos de atención prioritaria en el Renaper de Aeroparque Jorge Newbery, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el terminal de Buquebus para revisar los pasaportes de las series en cuestión y reemplazarlos de ser necesario.

Se ha informado que, para las personas que se encuentren en el exterior y cuyo documento presente la falla, la Cancillería Argentina provee un pasaporte de emergencia o provisorio sin cargo, garantizando así su libre tránsito mientras se gestiona la emisión de uno nuevo. Las autoridades han señalado que el proceso de reimpresión ya se encuentra en marcha y que se han repuesto más de 2230 pasaportes hasta el momento.

La falta de una comunicación oficial proactiva por parte del Renaper hacia todos los posibles afectados ha generado críticas y preocupación, llevando a legisladores de la oposición a presentar pedidos de informes en el Congreso de la Nación. Estos reclamos buscan determinar el alcance real del problema, las medidas de seguridad adoptadas y los plazos para la solución definitiva, al tiempo que cuestionan la gestión del organismo y la responsabilidad del proveedor.